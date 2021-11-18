Страны «семерки» выразили солидарность с Латвией, Литвой и Польшей и обвинили руководство Беларуси в организации миграционного кризиса на границах со странами ЕС. Их требование – немедленно прекратить«агрессивную кампанию эксплуатации» мигрантов. Сообщает ТАСС, ссылаясь на совместное заявление, распространенное в четверг МИД председательствующей в G7 Великобритании.

«Мы, министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства, Соединенных штатов Америки, а также верховный представитель Европейского союза осуждаем организацию белорусским режимом незаконной миграции через свои границы. Эти жестокие действия ставят под угрозу жизни людей, – говорится в документе. – <…> Мы призываем режим немедленно прекратить агрессивную кампанию эксплуатации [мигрантов], чтобы не допустить новых смертей и страданий. Международным организациям должен быть предоставлен немедленный и беспрепятственный доступ [к мигрантам] для доставки гуманитарной помощи».

Представители «семерки» выразили солидарность с Латвией, Литвой и Польшей, которые «стали целями провокационного использования нелегальной миграции в качестве гибридной тактики» и заявили, что продолжат «работать над тем, чтобы призвать к ответу виновных, а также поддерживать гражданское общество и права человека в Беларуси».

«Действия белорусского режима являются попыткой отвлечь внимание от продолжающегося пренебрежения нормами международного права, основополагающими правами и свободами человека, включая права граждан самой страны», – добавили министры.

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