Чем полезны стебли сельдерея и что с ними делать

Стебли сельдерея очень полезны и многие диетологи рекомендует внести их в список продуктов, которые всегда должны быть в рационе. В чем именно заключается польза и как их лучше употреблять рассказала в своем блоге диетолог и специалист по лечебному питанию, терапевт функциональной медицины Екатерина Йенсен.

В чем польза сельдерея

Содержит 12 различных антиоксидантов , которые защищают клетки от повреждений, берегут наше здоровье и обеспечивают цветущий внешний вид.

которые защищают клетки от повреждений, берегут наше здоровье и обеспечивают цветущий внешний вид. Обладает противовоспалительными свойствами, которые обеспечиваются 25-ю различными противовоспалительными веществами. Именно они оказывают общеоздоровительный эффект на все системы организма. Воспаление — главная причина болевых ощущений, повышенной температуры тела и многочисленных заболеваний. Например, таких как остеопороз, розацея, экзема, сыпь, артрит.

Богат витаминами и минералами: витамины К, С, А, фолиевая кислота, магний, железо, калий, кальций, фосфор, натрий.

Содержит огромное количество растворимой клетчатки, которая питает дружественную микрофлору в кишечнике, устраняет запоры и выводит из организма отработавшие гормоны. И именно поэтому лучше есть целые стебли сельдерея, а не пить сок из него, так как в соке нет клетчатки.

Обладает ощелачивающим эффектов для организма благодаря содержанию магния, железа и соды. В итоге сельдерей “обезвреживает” те продукты питания, которые снижают pH (например, кофе, сухофрукты или фруктовые соки).

Защищает нашу печень, тем самым улучшая её функции и помогая в работе. Ведь именно антиоксиданты помогают восстанавливать клетки печени.

“И нет, я не сторонница того, что надо перейти только на сок сельдерея, исключив все остальные продукты. Это и не очень мудро, и необязательно! Его полезные свойства будут работать на вас, даже если вы просто будете съедать пару стебельков в день”, – советует диетолог.

Как употреблять стебли сельдерея

Используйте нарезанные стебли сельдерея в качестве перекуса — вместе с орешками, песто или хумусом. Получится очень вкусно и сытно. Ведь в сельдерее много клетчатки, которая насыщает надолго.

Добавляйте сельдерей в смузи.

Стебли сельдерея можно измельчить в блендере вместе с луком и другими специями и добавлять в соусы для макарон и ризотто.

Он улучшит вкус практически любого супа или тушеных блюд. 2-3 стебля сельдерея на 3-4 порции.

Сельдерей прекрасно дополнит любой овощной сок. Он хорошо сочетается с огурцом и с капустой.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»