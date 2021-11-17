Удивительные небоскребы будущего сделают воздух чище

Дизайнеры архитектурного агентства Skidmore, Owings & Merrill в Чикаго представили прототип небоскреба под названием Urban Sequoia.

Вдохновленный природными процессами и экосистемами, проект Urban Sequoia представляет собой «леса» зданий, которые смогут улавливать углерод, очищать воздух и производить биоматериалы, для создания новой углеродной экономики и устойчивой городской среды.

В каждой высотке планируют выращивать водоросли и другие растения. В центре здания будет устроена система для прямого поглощения углерода. Представленная технология может превратить здание в источник биотоплива, который будет питать системы отопления, автомобили и самолеты, а также в источник биопротеина, используемый во многих отраслях промышленности. Такие здания можно построить уже сегодня.

Инновационный небоскреб сможет «поглощать» до 1000 тонн углерода в год, что сравнимо с объемом, поглощаемым 48 500 деревьев.