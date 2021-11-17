Удивительные небоскребы будущего сделают воздух чище

Дизайнеры архитектурного агентства Skidmore, Owings & Merrill в Чикаго представили прототип небоскреба под названием Urban Sequoia.
Вдохновленный природными процессами и экосистемами, проект Urban Sequoia представляет собой «леса» зданий, которые смогут улавливать углерод, очищать воздух и производить биоматериалы, для создания новой углеродной экономики и устойчивой городской среды.
В каждой высотке планируют выращивать водоросли и другие растения. В центре здания будет устроена система для прямого поглощения углерода. Представленная технология может превратить здание в источник биотоплива, который будет питать системы отопления, автомобили и самолеты, а также в источник биопротеина, используемый во многих отраслях промышленности. Такие здания можно построить уже сегодня.
Инновационный небоскреб сможет «поглощать» до 1000 тонн углерода в год, что сравнимо с объемом, поглощаемым 48 500 деревьев.
Эту технологию можно адаптировать и применять для зданий любого размера в разных городах.
SOM
Для строительства небоскребов планируют использовать «биоматериалы», такие, как «биокирпич», «биобетон» и древесина, что позволит снизить углеродное воздействие от строительства на 50 процентов по сравнению с бетоном и сталью.
Если бы в каждом городе мира построили такие “леса”, то искусственно созданная среда могла бы ежегодно удалять до 1,6 миллиарда тонн углерода из атмосферы. И этот процесс можно начать уже сейчас.
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