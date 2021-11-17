Туманы не помеха. В Беларуси запускают солнечную электростанцию

В Чериковском районе крупнейшая в Беларуси фотоэлектрическая станция скоро начнет подавать электроэнергию в энергосистему, пишет “Смартпресс”. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник Могилевского областного управления по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов Департамента по энергоэффективности Госстандарта Александр Баргатин.

Уже закончено строительство и проведены пуско-наладочные работы. “И первая “зеленая” электроэнергия от чериковской солнечной станции мощностью 109 МВт в тестовом режиме уже поступала в сети “Могилевэнерго”, – сказал Баргатин.

Сейчас проект находится в “стадии заключения договора на отпуск электроэнергии в сеть”. “И буквально, может быть, на днях “зеленая” энергия от самой крупной солнечной станции в Республике Беларусь будет поступать в энергосистему”, – добавил Баргатин.

Чериковская фотоэлектрическая станция находится в частной собственности. Ее строительство началось около трех лет назад. Заказчиком выступала компания “Солар Лэнд”.

В 2018 году говорилось, что общая сумма инвестиций в проект превысит $150 млн. Финансировался он за счет кредитных ресурсов и собственных средств “Солар Лэнд” – дочернего предприятия ирландской компании “Камелиасайд Лимитед”, которая входит в группу компаний United Green. Эта группа компаний занимается инвестированием в проекты возобновляемой энергетики по всему миру. Необходимое оборудование поставляла китайская компания Power China Guizhou Engineering Co., Ltd.

Под фотоэлектрические модули выделен участок в 220 га.

Согласно статистическим данным, в Минске, да и в Беларуси в целом, солнечных дней в году – 96 – 100, с переменной облачностью – около 92, пасмурных – примерно 177.

Пасмурней чем в Беларуси только в Великобритании (80 солнечных дней в году), и в «дождливом Питере» (73 солнечных дня).

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»