Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по статье «преступление против безопасности человечества» в связи с действиями польских силовиков в отношении беженцев на белорусско-польской границе, вблизи пункта пропуска «Брузги». Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст.128 УК (преступление против безопасности человечества. Массовые акты жестокости, совершаемые в связи с расовой и этнической принадлежностью)», — говорится в сообщении.

По данным СК, минувшей ночью был проведен осмотр, в ходе которого удалось установить, что польская сторона применяла в отношении мигрантов слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты. Белорусские следователи изъяли многочисленные объекты, среди которых «фрагменты металлических и полимерных предметов от боеприпасов, травянистой растительности и грунта, на котором остались следы веществ токсичного и раздражающего действия». Назначены экспертизы.

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