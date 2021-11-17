Минздрав Беларуси сообщил, что на пограничном переходе “Брузги” за медицинской помощью за прошедшие сутки обратились 15 человек.

“За прошедшие сутки на приграничной территории в районе ПП “Брузги” было зарегистрировано 15 случаев оказания медпомощи, – говорится в сообщении ведомства, распространенном в среду. – Прошедшей ночью к бригаде скорой помощи, которая дежурит в логистическом центре, обратились четыре человека, из них один ребенок”.

Годовалого ребенка с диагнозом острый гастроэнтерит вместе с мамой доставили в детскую областную больницу. По данным Минздрава, двум взрослым была оказана помощь на месте, один пациент с почечной коликой госпитализирован в больницу скорой помощи Гродно. “Итого сейчас в больницах Гродно находятся на госпитализации шесть пациентов из числа беженцев, из них четверо детей”, – указали в министерстве.

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