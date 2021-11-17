«Ядерный Wi-Fi» на радиационном излучении сможет проникать везде

Исследователи из Ланкастерского университета разработали новую версию технологии передачи данных Wi-Fi, где в качестве источника сигнала используется радиоактивный изотоп калифорний-252. Он порождает излучение в виде быстрых нейтронов, которые можно направить из передатчика в приемник вместо радиоволн. Ученым удалось воздействовать на это излучение, закодировав и передав с его помощью полезную информацию, пишет Техкульт.

Технология получила прозвище «проклятой» по аналогии с выдуманными аналогами из вселенной Fallout, где обыгрывается невежество людей в эпоху «атомного романтизма». Тогда из-за нехватки знаний и опыта сильно недооценивали опасность радиации и всерьез верили, что компактные атомные приборы кардинально изменят жизнь.

Современные ученые более прагматичны и потому даже не рассматривают вариант с созданием коммерческой версии «ядерного Wi-Fi».

Такой вид связи будет сопряжен с постоянным риском, но у него есть весомое преимущество – в отличие от радиосигнала быстрые нейтроны обладают превосходной проходимостью. И поэтому с их помощью можно передать сигнал через мощную преграду, вроде стены бункера или корпуса подводной лодки, не повреждая ее саму. В экстренных ситуациях, когда кабельная связь невозможна, беспроводное соединение на быстрых нейтронах может оказаться весьма полезным.

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