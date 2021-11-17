Как сообщается на сайте Еврокомиссии, Европейский союз выделит 700 000 евро на помощь беженцам находящимся на белорусско-польской и белорусско-литовской границах.

Из указанной суммы Европейская комиссия выделила 200 000 евро на гуманитарное финансирование Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК). Финансирование является частью общего взноса ЕС в Чрезвычайный фонд по оказанию помощи в случае стихийных бедствий, управляемый МФКК.

ЕС окажет поддержку МФКК, включая Белорусское общество Красного Креста, в предоставлении столь необходимой чрезвычайной помощи, включая продукты питания, гигиенические наборы, одеяла и аптечки первой помощи.

Также ЕС мобилизовал дополнительные 500 000 евро на гуманитарное финансирование и в настоящее время поддерживает контакты со своими гуманитарными организациями-партнерами для реализации этих средств.

Комиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич (Janez Lenarčič) заявил: “ЕС поддерживает своих гуманитарных партнеров, чтобы помочь облегчить страдания людей, застрявших на границе и в других частях Беларуси. Я призываю к постоянному доступу гуманитарных организаций с обеих сторон к этой большой группе беженцев и мигрантов, чтобы оказать им срочную помощь”.

Как отмечается в заявлении Еврокомиссии, помощь беспристрастно направляется пострадавшему населению, независимо от его расы, этнической группы, религии, пола, возраста, национальности или политической принадлежности. Помощь основана на потребностях, людям, пострадавшим в результате техногенных и стихийных бедствий, особое внимание уделяется наиболее уязвимым жертвам.

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