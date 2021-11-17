“Гомельтранснефть” на трое суток ограничил прокачку нефти по нефтепроводу “Дружба” в направлении Польши из-за начавшегося вчера внепланового ремонта на одной из веток трубопровода. Об этом сообщил журналистам официальный представитель “Транснефти” Игорь Демин, передает ТАСС.

“Со вчерашнего дня “Гомельтранснефть” начал внеплановый ремонт на одной из веток магистрального нефтепровода “Дружба”, ограничив прокачку в направлении Адамовой Заставы (Польша). Ориентировочно ограничение введено на трое суток, при этом плановое задание месяца не пересматривается”, – сказал он.

Нефтепровод “Дружба” обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу. Трубопровод берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный и южный, которые проходят через Беларусь, Польшу, Литву, Латвию, Украину, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию.

О компании:

ОАО “Гомельтранснефть Дружба” осуществляет перекачку нефти, поступающей из российской части нефтепровода “Дружба” в направлении стран Западной и Восточной Европы, снабжает углеводородным сырьем белорусскую нефтехимию, осуществляет транспортировку нефтепродуктов по территории Беларуси.

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