Эксперты американской компании Mandiant, занимающейся кибербезопасностью, утверждают, что у них есть доказательства прямого участия правительства Беларуси в гибридной кампании взлома и дезинформации против восточноевропейских членов НАТО с 2016 года. Хакерская кампания была направлена на то, чтобы посеять раздор в военном союзе, украсть конфиденциальную информацию и шпионить за диссидентами, сообщает агентство Associated Press.

В докладе Mandiant впервые упоминается отношение Беларуси к хакерской группе Ghostwriter, предположительно, связанной с Россией.

По данным издания, Mandiant выявила свидетельства того, что Беларусь совершала кибератаки, в том числе против парламентариев Германии, шпионила за оппозиционерами и похищала конфиденциальную информацию.

Специалист Бен Рид, занимающийся анализом кибершпионских операций, не стал уточнять, почему в компании так уверены, что правительство Беларуси технически способствовало хакерам, а они, видимо, действовали из Минска. Рид при этом сослался на оставшиеся «цифровые следы» хакеров и на подтверждение выводов Mandiant из других источников. Также он не объяснил, почему Mandiant связала белорусских военных с хакерской группой UNC1151, и лишь подчеркнул, что не может раскрывать такую информацию ради защиты источников Mandiant и методов работы компании.

По информации издания, основные цели киберактивности Беларуси – Польша, Литва и Латвия, а также Украина. В докладе также отмечены как “основные цели” – белорусские СМИ и политические оппоненты власти.

Многолетние усилия Ghostwriter по дезинформации были в основном сосредоточены на попытках дискредитировать НАТО и подорвать региональную безопасность в Литве, Латвии и Польше. Ложные рассказы распространялись с помощью взломов законных новостных агентств, правительственных веб-сайтов и поддельных электронных писем.

В то время как большая часть хакерских атак UNC1151 была направлена против соседей Беларуси, некоторые из них были направлены против стран, не имеющих очевидной связи с этим, отметил Mandiant. Это включает в себя фишинговые электронные письма, отправленные в 2019 году правительствам Колумбии, Ирландии и Швейцарии, говорится в сообщении.

Associated Press отмечает, что Mandiant работает в тесном контакте с правоохранительными органами и разведывательными службами стран Запада и внимательно отслеживает деятельность Ghostwriter.

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