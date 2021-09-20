Задержан открывший стрельбу в Пермском государственном университете

Более десяти человек пострадали, есть погибшие, сообщили в МВД. В ведомстве также подтвердили задержание устроившего стрельбу в Пермском государственном университете.

По предварительной информации, в результате стрельбы в университете в Перми три человека погибли. По информации от источника близкого к МВД, стрельбу устроил 18-летний Тимур Бекмансуров. Собеседник РБК добавил, что стрелявший задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Известно, также, что оружие стрелка было не травматическое, а огнестрельное.

О стрельбе в здании вуза ранее в этот день сообщили очевидцы. На кадрах с места происшествия видно, как молодые люди выпрыгивают из окон здания, на фоне слышатся выстрелы.

Поделиться ссылкой: