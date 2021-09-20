Задержан открывший стрельбу в Пермском государственном университете

Более десяти человек пострадали, есть погибшие, сообщили в МВД. В ведомстве также подтвердили задержание устроившего стрельбу в Пермском государственном университете.
По предварительной информации, в результате стрельбы в университете в Перми три человека погибли. По информации от источника близкого к МВД, стрельбу устроил 18-летний Тимур Бекмансуров. Собеседник РБК добавил, что стрелявший задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Известно, также, что оружие стрелка было не травматическое, а огнестрельное.
О стрельбе в здании вуза ранее в этот день сообщили очевидцы. На кадрах с места происшествия видно, как молодые люди выпрыгивают из окон здания, на фоне слышатся выстрелы.
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