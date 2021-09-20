Шахматная королева Нона Гаприндашвили против Netflix

Чемпионка мира по шахматам Нона Гаприндашвили хочет отсудить $5 млн у создателей сериала «Ход королевы» компании Netflix.

Сериал компании Netflix «Ход королевы» завоевал награды академии телевидения США «Эмми». Церемония премии «Эмми» состоялась сегодня ночью по минскому времени в Лос-Анджелесе. «Ход королевы» получил премию в категории «Лучший мини-сериал». Кроме этого, «Эмми» удостоился режиссер сериала Скотт Фрэнк.

А вот исполнительница главной женской роли Аня Тейлор-Джой осталась без награды. В этой категории премия «Эмми» досталась Кейт Уинслет за главную роль в мини-сериале «Мейр из Исттауна».

Ошибка Netflix

Накануне церемонии 5-кратная чемпионка мира по шахматам Нона Гаприндашвили подала в суд на создателей сериала компанию Netflix. Поводом для иска стала ошибка сценаристов.

Авторы сценария сериала подошли очень серьезно к проработке сюжета. В частности, одним из шахматных консультантов сериала стал экс-чемпион мира Гарри Каспаров. Партии, который в «Ходе королевы» играет Бет Хармон, подбирались из реальной шахматной практики топ-гроссмейстеров. И вот, на фоне этого абсолютного успеха, авторы «Хода королевы» все-таки умудрились допустить ошибку.

Иск Гаприндашвили касается фразы, прозвучавшей в заключительном эпизоде шоу: «Единственное, что в ней необычно – это её пол, но даже это не является чем-то уникальным в России. Есть Нона Гаприндашвили, но она чемпионка мира среди женщин и никогда не играла с мужчинами». По сюжету фраза была произнесена американским радиокомментатором, освещавшим игру Бети Хармон в Москве.

Эпизод, в котором звучали эти слова, относится к 1968 году, а к этому времени Гаприндашвили уже провела матчи как минимум с 59 мужчинами, 10 из которых были гроссмейстерами. Участвовать в мужских турнирах шахматистка начала сразу, как выиграла матч на первенство мира в 1962г. В 1978г. она стала первой в истории женщиной, получившей звание международного гроссмейстера среди мужчин.

Нона Гаприндашвили владела шахматной короной 16 лет.

Юристы 80-летней шахматистки подали иск к компании Netflix на 5 миллионов долларов в окружной суд Калифорнии. Они обвиняют создателей сериала в клевете, сексизме и лжи.

«История, которая должна была вдохновить женщин, показывая им девушку, соперничающую с мужчинами на международных соревнованиях, унизила женщину реальную. Ту, которая стала первопроходцем и на самом деле победила мужчин в матчах мирового уровня», — цитирует юристов Гаприндашвили американское издание Deadline.

«Как я поняла, там выдуманная история, но как можно было сказать, что я никогда не играла с мужчинами? – возмутилась ранее в интервью для Forbes Woman сама Гаприндашвили. – Как можно было допустить такую оплошность, говоря о реальном человеке? Сначала я легко к этому отнеслась, но подумав, поняла, что это оскорбительно».

В иске, составленном юридической компанией BLB, защищающей интересы шахматистки, отмечается, что слова, сказанные в сериале о Гаприндашвили, не только «заведомо ложные», но ещё и «чрезвычайно сексистские и унизительные». Также, утверждают составители иска, спортсменке нанесло травму то, что в сериале её назвали русской, «хотя Netflix знал, что она грузинка, а грузины страдали под русским господством, когда были частью Советского Союза, а позднее подверглись запугиванию и вторжению со стороны России».

Кроме денежной компенсации Нона Гаприндашвили хочет, чтобы уязвившие ее слова из «Хода королевы» удалили.

В Netflix уже изложили свою точку зрения на данную ситуацию: «Netflix с большим уважением относится к госпоже Гаприндашвили и её великолепной карьере. Но мы считаем, что это требование беспочвенно и готовы защищаться в суде».

Что ж, настоящая шахматная королева сделала свой ход, и партия началась. Посмотрим, кто выйдет из нее победителем.

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