Петришенко высказался о рациональном урезании «ковидных» выплат медикам

Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко в интервью телеканалу ОНТ рассказал о «ковидных» выплатах медикам. По его словам, власти произвели «определенную корректировку», потому что медики сейчас более защищены.

— С учетом того, что на начальном этапе была неизвестная инфекция, был и определенный профессиональный риск. Врачи потенциально, поступая в медицинские вузы, уже изначально себя обрекают в своей профессии на определенные риски. Но главой государства было принято решение по выплате так называемых «ковидных» надбавок или компенсационных выплат тем врачам, среднему медперсоналу и другим работникам, которые непосредственно задействованы в ликвидации воздействия этого вируса. И эти выплаты сохраняются, — сказал он. — [Произвели] определенную корректировку с учетом правоприменительной практики, с учетом того, что мы осуществили определенные защитные функции.

Врачи потенциально, поступая в медицинские вузы, уже изначально себя обрекают в своей профессии на определенные риски.

Поэтому должен быть здесь принцип рационального расходования бюджетных средств. Самое главное, принцип справедливости. Тот, кто работает в «красной зоне» с ковид-пациентами, — у них эти надбавки сохраняются с учетом отработанного времени. Это все инфекционные отделения, перепрофилированные отделения, где находятся больные с ковидом, реаниматологи, анестезиологи, это все те категории, которым все надбавки сохраняются. Соответственно, и другим — в зависимости от количества отработанного времени. То есть только конкретно за период профессионального риска. В дальнейшем мы продолжим соответствующее финансирование, — отметил заместитель премьер-министра.

Игорь Петришенко утверждает, что на ликвидацию последствий в 2020 году было потрачено около 562 млн рублей, он назвал это деньгами, «которые были не запланированы».

— По текущим 8 месяцам мы эту цифру на 200 млн превысили. Поэтому вы видите, что государство держит этот вопрос на контроле, и необходимая финансовая подпитка этого процесса идет и дальше будет осуществляться, — заключил он.

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