Беларусь покупает у России электроэнергию и ремонтирует БелАЭС

Сегодня в пресс-службе Министерства энергетики прокомментировали информацию об импорте Беларусью российской электроэнергии.

“Импорт российской электроэнергии – это дополнительная мера для обеспечения надежности электроснабжения накануне осенне-зимнего периода. В стране уже наблюдается некоторый рост электропотребления в условиях, когда температурный режим понижается. Импорт осуществляется исходя из экономической целесообразности, и в данном случае он экономически обоснован”, – рассказали в пресс-службе.

Всего за сентябрь в Беларусь планируется импортировать из России примерно 300 млн кВт.ч электроэнергии.

“В октябре закупок российской электроэнергии не планируется”, – проинформировали в Минэнерго.

Первый энергоблок БелАЭС

Напомним, что на первом энергоблоке БелАЭС, после непредвиденного срабатывания автоматической системы защиты генератора 12 июля, проводилась ревизия оборудования и технологических систем.

“Выполненные испытания выявили необходимость замены одного из элементов возбудителя турбогенератора. Проводятся соответствующие работы с привлечением специалистов российского завода-изготовителя”, – говорилось в сообщении.

Строительство Белорусской АЭС находится на завершающей стадии, заявил министр энергетики Виктор Каранкевич 20 сентября во время открытия белорусской экспозиции на выставке в рамках 65-й генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене.

Второй энергоблок

20 сентября, на выставке в рамках 65-й генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене, министр энергетики Виктор Каранкевич заявил, что строительство Белорусской АЭС находится на завершающей стадии.

По его словам, готовность второго блока БелАЭС составляет почти 90%, сейчас идет горячая обкатка его реакторной установки. Чиновник сообщил, что в этом году в активную зону реактора второго блока загрузят ядерное топливо, с чего начнется этап его физического пуска. Ввод второго блока в промышленную эксплуатацию, напомнил глава Минэнерго, планируется в 2022 году.

Как сообщалось пресс-службой Минэнерго, 20 сентября Каранкевич встретился в Вене с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и пригласил главу агентства посетить церемонию ввода в эксплуатацию всего комплекса БелАЭС в 2022 году.

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