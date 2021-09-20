12 признаков недостатка йода в организме:

По данным Всемирной организации здравоохранения среди эндокринных нарушений заболевания щитовидной железы занимают второе место после сахарного диабета. Тиреоидной патологией страдают более 665 миллионов человек в мире. Длительный дефицит йода может стать источником проблем с сердечно-сосудистой, костной, пищеварительной системами, привести к ожирению, вызвать неврологические нарушения, отставание в физическом и умственном развитии.

Йод – один из тридцати самых важных микроэлементов в нашем организме, необходимых для поддержания здоровья. В первую очередь он необходим для нормальной работы щитовидной железы, гормоны которой оказывают непосредственное влияние на работу головного мозга и иммунный статус организма.

Йод не зря называют «микроэлементом интеллекта». Уже при легкой степени нехватки йода IQ снижается на 10-15 пунктов. Кроме того, рассеянность, заторможенность и трудности с концентрацией также могут быть связаны с дефицитом йода.

Повышена потребность в йоде у детей, беременных женщин и кормящих матерей. Йододефицит у женщин может привести к бесплодию и раннему климаксу, у мужчин – к импотенции.

Пища – не единственный источник йода для нашего организма. Мы получаем этот микроэлемент с водой и воздухом, поэтому проблема йододефицита особенно актуальна в областях, где почва и вода бедны этим веществом.

Самыми полезными продуктами при недостатке йода считаются морепродукты: морская капуста, кальмар, креветки, икра, хек, минтай, треска и др.

В меньших количествах йод содержится в речной рыбе, яйцах, говядине, молоке, злаках, грибах, овощах (шпинат, щавель, зеленый лук, спаржа, баклажаны, свекла, помидоры, редис, чеснок, картофель). Присутствует этот микроэлемент в ягодах и фруктах (бананы, апельсины, лимоны, дыни, ананасы, хурма).

Чтобы восполнить суточную дозу йода, достаточно заменить обычную соль на йодированную. Ежедневной нормы соли – 5-7 г в день будет достаточно для наполнения организма йодом. Чтобы передозировать поступающий в организм йод, нужно потреблять около 100 г такой соли ежедневно. Мы физически не можем столько съесть, поэтому опасаться в данной ситуации нечего.

12 признаков недостатка йода в организме:

Хроническая усталость. Вялость, сонливость, упадок сил. Особенность в том, что эти признаки могут возникнуть без каких-либо предпосылок и не проходят после отдыха.

Вялость, сонливость, упадок сил. Особенность в том, что эти признаки могут возникнуть без каких-либо предпосылок и не проходят после отдыха. Слабость иммунитета. Проявляется в виде частых и рецидивирующих простудных, вирусных, паразитарных, грибковых болезней, медленного заживления ран.

Проявляется в виде частых и рецидивирующих простудных, вирусных, паразитарных, грибковых болезней, медленного заживления ран. Отеки. Наиболее частая локализация отеков при этом состоянии – под глазами, также могут наблюдаться отеки ног, рук.

Наиболее частая локализация отеков при этом состоянии – под глазами, также могут наблюдаться отеки ног, рук. Сухость кожных покровов

Выпадение волос

Выпадение бровей по наружному краю

Нарушения менструального цикла

Анемия

Избыточный вес. В этом случае Избыточный вес обусловлен в большей степени не наличием жировой массы, а отеком, вызванным нарушением обмена веществ из-за дефицита йода.

В этом случае Избыточный вес обусловлен в большей степени не наличием жировой массы, а отеком, вызванным нарушением обмена веществ из-за дефицита йода. Гипотония

Снижение интеллекта

Плохое настроение и депрессия. Отличительным признаком этого состояния при дефиците йода является безвольность, отсутствие какого-либо желания улучшить свое состояние.

Предупредить йододефицит всегда проще, чем его лечить.

Средняя суточная норма йода для взрослого человека – 150-200 мкг. Безопасная доза – до 500 мкг.

Определить дефицит йода в домашних условиях невозможно. Если у вас появились симптомы, похожие на признаки дефицита йода, следует обратиться к эндокринологу. После исследования гормонального фона врач сможет сделать вывод о нехватке этого микроэлемента.

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