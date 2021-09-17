В Doing Business каждый год оценивались условия ведения бизнеса в 190 странах мира. Однако специалисты обнаружили в отчетах нарушения.

Всемирный банк не планирует больше выпускать рейтинг Doing Business в свете информации о нарушениях при составлении в недавнем прошлом ряда данных отчетов, сообщает пресс-служба Всемирного банка.

“Руководство Всемирного банка приняло решение прекратить публикацию отчета Doing Business. В дальнейшем мы будем работать над новым подходом к оценке делового и инвестиционного климата”, – говорится в пресс-релизе.

В рейтингах Doing Business ежегодно оценивались условия ведения бизнеса в 190 странах мира.

Недавно появились сведения о нарушениях, допущенных при подготовке прошлых отчетов. После этого были начаты “систематический обзор и оценка изменений данных” последних пяти публикаций Doing Business.

Специалисты выявили ряд нарушений, касающихся изменений данных в отчетах Doing Business-2018 и Doing Business-2020.

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