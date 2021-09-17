Бывший депутат Палаты представителей и бизнесмен Сергей Скребец в минувшие выходные принял участие в Минском полумарафоне – пробежал дистанцию длиной в 21,1 километра. Фото с медалью Сергей выставил на своей странице в «Фейсбуке». И моментально получил кучу негативных отзывов: мол, ну как можно было участвовать в этом «лукашистском марафоне»?! Некоторые без всякого этикета высказывались довольно резко, называли Сергея «ябатькой», заявляли, что он «прямо на бегу переодел тапки» и что такого от него точно никто не ожидал.

«Народная Воля» спросила, что обо всем этом думает сам Сергей Скребец.

– Сергей, ну вы крутой – далеко не каждый в ваши годы замахнется на такую дистанцию!

– Да уж, пришлось немного поупираться…

– Но вы же читали все ругательные комментарии, которые написали в ваш адрес?

– В принципе, я предполагал, что так будет… Я пропагандирую здоровый образ жизни, что в этом плохого? Суть этого фото с медалью – пора перестать пить дешевые чернила, надо начинать заниматься своим здоровьем. Тогда все доживут до светлого будущего, в том числе и эти диванные комментаторы.

– Вас упрекают в том, что своим участием в полумарофоне вы якобы поддерживаете нынешний режим…

– Когда я был за решеткой, всем этим людям было плевать не только на меня, но и на то, что происходит в стране. А сейчас, видите ли, они проснулись после прошлогодних событий. А для меня, в общем-то, ровным счетом ничего не изменилось.

Более того, я знал, что будет шквал таких негативных комментариев. И жене сказал: сейчас опубликую свою медаль – и посыплются комментарии. Она улыбнулась, говорит: да нет, никто даже не обратит внимания. С точки зрения некоторых, оказывается, плохо, что я пробежал 21 километр…

– Некоторые политики удаляют негативные комментарии из соцсетей…

– Я не буду удалять, пусть всё останется.

– Некоторые отказывались от участия в полумарафоне…

– Ну и дураки. Ну давайте откажемся от здорового питания, от спорта – назло врагам. Кому мы сделаем лучше, если назло маме отморозим уши?..

– А что вы вообще думаете про нынешнюю политическую ситуацию?

– Мне, например, нравится, что у нас газ будет по 128 долларов за тысячу кубометров, а не по 750.

Понимаете, у правительства есть определенные задачи, которые оно должно выполнять: нужно создать условия, чтобы люди могли иметь работу, зарплату, чтобы у них была крыша над головой. Это самые основные, базовые вещи, которыми занимается любое правительство в любой стране. Независимость заключается и в том, чтобы самим накормить свой народ. А кто под каким флагом бегает – это второстепенное.

– Вы раньше партию пытались создать. Сейчас, как я поняла, политикой уже не занимаетесь?

– Нет. Скажу так: меня уже победили. Не сломали, а именно победили.

Понимаете, у каждого есть свои обучающие программы. Я как из тюрьмы вышел – мне всё так нравится вокруг. Жизнь, свобода…

– С этим даже и спорить трудно… Сегодня тем, кто в тюрьмах, предлагают написать прошение о помиловании. Как вы к этому относитесь?

– Нормально. Мне тоже в свое время предлагали, но я не писал. Я тогда очень злой был. А сейчас бы написал.

– А что поменялось?

– Может, возраст: мне скоро 60 лет. А может, мудрость. Я много где был, весь мир объездил, в Тибете был – лучше Беларуси места нет. Здесь надо жить.

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Из личного дела

Сергей Николаевич Скребец родился в 1963 году.

Бывший генеральный директор ЗАО «Торговый дом БелБабаевское».

В 2000 году был избран депутатом Палаты представителей, возглавлял депутатскую группу «Республика». Летом 2004 года «республиканцы» Валерий Фролов, Владимир Парфенович и Сергей Скребец провели многонедельную голодовку в знак протеста против отказа руководства Палаты представителей вынести на рассмотрение поправки в избирательное законодательство. 14 февраля 2006 года Сергей Скребец был осужден на два с половиной года лишения свободы по обвинениям экономического характера. В знак протеста против выдвинутых обвинений Скребец провел четыре голодовки, одна из которых длилась 40 дней. По амнистии срок наказания был сокращен на один год. Вышел на свободу 15 ноября 2006 после полутора лет заключения. За время заключения Сергей Скребец потерял 30 килограммов.

Принимал участие в нескольких кам- паниях по выборам президента Беларуси.

Женат, отец двух детей.

Публикация – из № 71 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

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