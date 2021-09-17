Как отметил Путин, правительство, сформированное радикальным движением “Талибан” (запрещено в РФ), нельзя назвать репрезентативным, но работать с ним нужно. В частности, “следовало бы стимулировать” новые афганские власти выполнять их собственные обещания. Об этом заявил Владимир Путин, принявший в пятницу участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и совместной встрече лидеров стран ШОС и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

ТАСС собрал ключевые заявления Путина.

О ситуации в Афганистане

Обострение в Афганистане началось после того, как “оттуда поспешно ушли американцы, если не сказать “сбежали”, вместе со своими союзниками по НАТО”. “Все они оставили после себя открытый ящик Пандоры, полный проблем, связанных с терроризмом, наркотрафиком, организованной преступностью и, к сожалению, религиозным экстремизмом”.

“Уходя, западное сообщество бросило целый арсенал современного оружия, военной техники и боеприпасов. Что касается оружия, то это, пожалуй, единственное, чем талибы разжились, что талибы получили после двадцатилетнего присутствия западной коалиции в Афганистане <…> В остальном же страна оказалась в состоянии полной экономической и социальной разрухи”.

О правительстве талибов “Это временное правительство, как говорят сами талибы, и его нельзя назвать реально репрезентативным или инклюзивным, <…> но, как представляется, работать с ним, конечно, тоже нужно”. “Есть опасность, что отсутствие средств в казне Афганистана может подтолкнуть тех, кто контролирует сегодня страну, к тому, чтобы зарабатывать на торговле наркотиками и оружием <…> Хотя официально “Талибан” заявляет, что будет бороться и с наркотрафиком, и с другой преступностью”.

О деньгах для Афганистана “Основную долю расходов, связанных с постконфликтным восстановлением Афганистана, должны взять на себя именно Соединенные Штаты, страны НАТО, которые – это очевидная вещь – несут прямую ответственность за <…> тяжелые последствия своего многолетнего присутствия в этой стране”. В частности, “имеет смысл провести работу и с Соединенными Штатами, и [с] другими западными странами”, чтобы разморозить афганские средства за рубежом и возобновить программы по линии Всемирного банка и МВФ. Также “Россия поддерживает идею созыва под эгидой ООН представительной международной донорской конференции по Афганистану”.

О форматах диалога с талибами “Талибы контролируют сегодня практически всю территорию Афганистана, и следовало бы стимулировать новые афганские власти к выполнению их собственных обещаний об установлении мира, нормализации общественной жизни, обеспечении безопасности для всех. И в этой связи можно было бы проработать вопрос о возобновлении деятельности Контактной группы ШОС – Афганистан, которая как раз и создавалась в свое время для работы с афганскими партнерами”. Однако оптимальным форматом для такого диалога является расширенная “тройка” по Афганистану (Россия, США, Китай и Пакистан), “и работа в этом направлении уже ведется”. Кроме того, можно восстановить и московский формат “в случае необходимости и согласия всех входящих в него государств”.