Информация о том, что расследование дела было приостановлено, появилась накануне. При этом родные Бондаренко ничего не знали о приостановке расследования.

В генпрокуратуре пояснили, что решение о приостановлении расследования было принято потому, что не получилось установить лицо, «подлежащее привлечению в качестве обвиняемого». Но «меры по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого» будут предприниматься и после приостановления производства по делу, заверяют в ведомстве.

Роман Бондаренко умер в больнице после избиения неизвестными. Его задержали вечером 11 ноября 2020 года во дворах у Площади Перемен. В тот же вечер он оказался в больнице в состоянии комы. Врачи не смогли его спасти. Уголовное дело по факту его смерти было возбуждено только в феврале 2021.

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