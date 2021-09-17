Если Париж во Франции уже покорён пятым поколением мобильной связи — 5G, то до белорусского Парижа только сейчас добралась скоростная сеть 4G. О запуске скоростной связи в сельской местности Витебской области объявила пресс-служба МТС.

По сообщению мобильного оператора, новая сеть уже охватила тысячи населенных пунктов Беларуси. Витебской области скоростная сеть теперь доступна во многих населённых пунктах как Жабыки, Красная Харьковка, Степанково, Логовцы, Пальминка, Неверово, Фролковичи, Париж, Плисса, Псуя, Опса, Гендики, Губино, Бегомль, Дисна и многие другие.

Как отмечает мобильный оператор, диапазон LTE-800 обладает большим радиусом действия и позволяет охватывать более широкие территории с меньшим числом базовых станций. Четвёртое поколение связи, благодаря быстрой передачи данных, позволяет абонентам из разных уголков страны, комфортно используя интернет, работать и обучаться онлайн, развивать туризм и проекты в сфере интернет услуг и технологий.

Проект по запуску диапазона 4G LTE-800 в сельской местности от МТС стартовал в августе 2020 года в Гомельской области. Он реализуется совместно с инфраструктурным партнером beCloud. Завершить работы по развитию 4G во всех регионах страны планируют до конца 2023 года.

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