Анатолий Шумченко попал в больницу с пневмонией

У главы недавно ликвидированного общественного объединения «Перспектива» поражено 25 процентов легких.

«У меня первые 4 дня температура сбивалась, потом – нет, поэтому я вызвал скорую помощь и поехал в больницу, меня госпитализировали», – рассказал Анатолий.

В больнице ему ставят капельницы и делают уколы в живот от тромбоза. По его словам, в палате с ним лежит мужчина, который был вакцинирован «Спутником», но у него также одышка и поражение легких.

Анатолий Шумченко не делал прививку от коронавируса и раньше им не болел.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Дмитрий ШЕВЦОВ, главный врач 1-й городской клинической больницы: «Сохраните свою жизнь – сделайте прививку!»

Дмитрий Шевцов рассказал, сколько привитых пациентов сейчас находятся на лечении в клинике.

«У нас в Беларуси началась очередная волна ковид-инфекции, – рассказал Шевцов на своей странице в «Фейсбуке». – Мы упорно продолжаем игнорировать здравый смысл и призывы пройти вакцинацию. В 1-й клинике г.Минска 209 пациентом с диагнозом COVID, из них только 10 (десять!) человек, которые привиты. И это одни из самых легких пациентов из всех.

Остановите волну ковида! Сохраните свою жизнь – сделайте прививку!»

АВТОРИТЕТНО

Никита СОЛОВЕЙ: «Вакцинируйтесь!»

На днях врач-инфекционист Никита Соловей опубликовал у себя на странице в «Фейсбуке» свой результат анализа на антитела к COVID-19. Сделал он это спустя почти 6 месяцев после вакцинации с надеждой, что это может помочь сомневающимся в решении вопроса, вакцинироваться или нет. Никита Соловей прививался вакциной Гам-КОВИД-Вак («Спутник V»).

Доктор считает, что российская вакцина свою функцию выполняет на отлично.

«Об этом свидетельствуют и научные публикации, и отчеты регулирующих органов различных стран, и наш собственный опыт вакцинации сотрудников инфекционной больницы, и единичные случаи появления вакцинированных в стационарах для COVID-19, – говорит Никита Соловей. – Равно как работают и другие вакцины.

Заболеваемость пошла вверх, стационары вновь постепенно перепрофилируются, тяжело болеют дети и всё более молодые взрослые без каких-либо факторов риска, а в каждом из регионов страны не вакцинированы и 20%. Многие наши пациенты с COVID-19 говорят, что, вернувшись в прошлое, обязательно вакцинировались бы. К сожалению, некоторые из них или инфицировавшиеся от них родственники уже никогда не смогут сделать ни одной вакцины… Подумайте об этом еще раз и примите одно из самых правильных решений на сегодняшний день – вакцинируйтесь!»

А вот что говорит Никита Соловей по поводу китайской вакцины «Синофарм»: «Все вакцины защищают от тяжелых и осложненных форм заболевания, сейчас это самое главное. К сожалению, многим заболевшим пациентам до сих пор не можем помочь, как бы ни старались, вирус явно меняется, и старые закономерности перестают работать, а на поиск новых надо время, которого у наших пациентов нет. Гораздо проще предотвратить заболевание, в том числе вакцинацией».

БЛИЦ

А вы делали прививку от коронавируса?

Доктор экономических наук Борис Желиба старается не поддаваться коронавирусной панике.

– Я не прививался и не собираюсь, – говорит Борис Николаевич. – По правде говоря, не очень я доверяю прививкам. И – тьфу-тьфу-тьфу – второй год уже коронавирусом не болею. Поэтому большого смысла в прививке не вижу. Если заболел бы, то заболел бы давно уже. И маску практически не ношу. В транспорте иногда надеваю, когда много людей. Я вообще стараюсь не загоняться на эту тему. Меры дистанцирования соблюдаю, но тоже без большого фанатизма.

Слава Богу, у меня никто из друзей и близких не болел коронавирусом.

Экс-глава концерна «Амкодор» Василий Шлындиков на днях сделал вторую прививку от ковида.

– Побочных действий на себе не ощутил, – рассказывает Василий Михайлович. – В Минске уже снова появилась китайская вакцина – мне кажется, она еще и лучше, тем более она признана Всемирной организацией здравоохранения.

Я долго сомневался, колоться или нет. А потом всё-таки решил сделать прививку. Решил: может, и вправду болезнь будет легче протекать, если заболею. Мне, кстати, повезло – я не заразился, хотя дочь и зять переболели.

Экс-глава Нацбанка Беларуси Станислав Богданкевич тоже привился российским «Спутником».

– У меня жена давно привилась, и старшие дети тоже, один я оставался непривитым, – говорит Станислав Антонович. – Я не болел коронавирусом, но, когда везде стали рассказывать, что прививка облегчает течение вируса, это на меня повлияло, и я решился на укол. Побочных действий никаких не было – я даже и не заметил, как меня укололи, совсем не больно было.

У меня друг недавно умер – Анатолий Дудкин. Он тяжело болел ковидом, лежал больше месяца в больнице. Потом вроде бы выздоровел, но у него случился микроинсульт. В общем, всё одно к одному…

Публикация – из № 71 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

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