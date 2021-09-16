Сегодня журналисту Анатолию Козловичу исполнилось бы 75 лет

В свое время Анатолий Козлович организовывал и редактировал фермерскую газету «Новая Земля», правозащитное издание «Круг», работал первым заместителем главного редактора газеты «Народная воля». Читатели нашей газеты запомнили его серией очерков «Белорусы между небом и землей».

Анатолий Козлович – автор почти двух десятков книг и сценариев к документальным фильмам. Был лауреатом литературной премии им. Алеся Адамовича Белорусского ПЕН-центра. В 2011 году его не стало.

О своём отце сегодня написал и Николай Козлович, журналист и до недавнего времени главный редактор Onliner.by.

День рождения у папы через неделю после моего…

История о памяти и забвении – ключевая. Я был бы счастлив, если бы узнал, что на журфаке и в эти странные дни рассказывают студентам про творчество Анатолия Козловича, дают почитать его книги. Там и жизнь, и боль, и надежда, и та самая беспощадная публицистика глубины, которая за последние годы (как говорят) стала мало кому нужной. Хотя это все ерунда. Это просто авторы – перевелись.

Очерки Анатолия Козловича из «Хроник» мучительно актуальны и сейчас. Если будет возможность, прочитайте, пожалуйста, что-нибудь. Папе точно было бы приятно.

Но это тяжелое чтение. Здесь много личного. Нет заигрываний с читателем, упрощений, примитивизма.

И просто две истории отдельно.

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