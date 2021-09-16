Сегодня журналисту Анатолию Козловичу исполнилось бы 75 лет

В свое время Анатолий Козлович организовывал и редактировал фермерскую газету «Новая Земля», правозащитное издание «Круг», работал первым заместителем главного редактора газеты «Народная воля». Читатели нашей газеты запомнили его серией очерков «Белорусы между небом и землей».
Анатолий Козлович – автор почти двух десятков книг и сценариев к документальным фильмам. Был лауреатом литературной премии им. Алеся Адамовича Белорусского ПЕН-центра. В 2011 году его не стало.
О своём отце сегодня написал и Николай Козлович, журналист и до недавнего времени главный редактор Onliner.by.
День рождения у папы через неделю после моего…
История о памяти и забвении – ключевая. Я был бы счастлив, если бы узнал, что на журфаке и в эти странные дни рассказывают студентам про творчество Анатолия Козловича, дают почитать его книги. Там и жизнь, и боль, и надежда, и та самая беспощадная публицистика глубины, которая за последние годы (как говорят) стала мало кому нужной. Хотя это все ерунда. Это просто авторы – перевелись.
Очерки Анатолия Козловича из «Хроник» мучительно актуальны и сейчас. Если будет возможность, прочитайте, пожалуйста, что-нибудь. Папе точно было бы приятно.
Но это тяжелое чтение. Здесь много личного. Нет заигрываний с читателем, упрощений, примитивизма.
- Белорусы между небом и землей. Книга 1
- Белорусы между небом и землей. Книга 2
- Белорусы между небом и землей. Книга 3
- Белорусы между небом и землей. Книга 4
- Восход и заход публициста. Лекции о журналистике
Поделиться ссылкой:
Добавляйте издание «Народная Воля» в избранное на Яндекс-Новости!