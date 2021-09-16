Российские войска покидают Беларусь

Минобороны РФ сообщило, что войска Западного военного округа (ЗВО), Воздушно-десантных войск (ВДВ) и авиация ВКС России, которые участвовали в учениях «Запад-2021» на полигонах «Обуз-Лесновский» и «Брестский», «приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации».

Воинские подразделения и соединения гвардейской танковой армии и ВДВ, а также подразделения военно-транспортной авиации (ВТА) готовят технику для возвращения на места базирования в Российской Федерации.

Первые воинские эшелоны уже находятся в движении.

“На пути следования будут отрабатываться вопросы ведения противовоздушной обороны, борьбы с диверсионно-разведывательными группами условного противника, а также всестороннего обеспечения маршей”, – информирует пресс-служба Минобороны РФ.

Самолеты Ил-76, Ту-22м3, Су-35с, Су-30см, Су-34, вертолеты Ка-52, Ми-28н, Ми-35, Ми-24, Ми-8 различной модификации, задействованные в учениях, в течение ближайшего времени покинут территорию Беларуси и будут доставлены на аэродромы базирования в России.

Согласно отчёту Министерства обороны, в ходе учений «Запад-2021» экипажи военные отработали задачи по перехвату воздушных целей, применению авиационных средств поражения по наземным целям, десантированию личного состава, военной техники и грузов, авиационной поддержки действий общевойсковых подразделений.

Поделиться ссылкой: