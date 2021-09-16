Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 13 осужденных, в числе которых и участники акций протеста против результатов президентских выборов 2020 года. Об этом сообщила в среду руководитель Комиссии по вопросам помилования при Президенте Ольга Чуприс в эфире телеканала “Беларусь 1”.

Фамилии помилованных пока не называются. Большинство из них были осуждены за преступления, совершенные посредством интернета.

“У 9 из 13 попавших в указ президента были несовершеннолетние дети. Решение принималось и исходя из этого обстоятельства”, – отметила Ольга Чуприс.

В отношении каждого из помилованных были даны личные поручительства, в отношении некоторых – ходатайства рабочих коллективов, сообщила руководитель Комиссии по вопросам помилования.

По ее словам, большинство из тех, кто был помилован, относились к категории людей, совершивших преступления посредством интернета. Но были и те, кто совершил хулиганство, активно участвовал в массовых беспорядках.

Некоторые из помилованных не освобождены. Им просто изменен режим содержания на более мягкий.

“В отношении всех лиц, которые помилованы в соответствии с указом, применялись две категории: помилование условно и помилование с заменой наказания на более мягкое. Поэтому кто-то из тех, кому заменили наказание более мягким, придет в семьи. Но у нескольких человек будет заменена такая мера, как лишение свободы, на направление в исправительные учреждения открытого типа“, – уточнила Ольга Чуприс.

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