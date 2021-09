На борту находятся миллиардер, помощник врача, ветеран ВВС и пилот. Они проведут на орбите три дня, занимаясь научными исследованиями, затем корабль вернется на Землю.

SpaceX впервые запустила корабль с исключительно гражданским экипажем. На борту Crew Dragon четверо счастливчиков. Полет команды полностью оплатил миллиардер, основатель и глава компании Shift4 Payments Джаред Исаакман, который также имеет квалификацию пилота реактивных самолетов и руководит этой миссией. Он намеревается с помощью полёта собрать $200 млн для больницы St. Jude, специализирующейся на лечении детей, в том числе от онкологии.

Также на борту помощница врача детской больницы St. Jude Хейли Арсен, которая выжила в детстве после рака, профессор колледжа Сиан Проктер и ветеран ВВС США, сотрудник аэрокосмической корпорации Lockheed Martin Крис Семброски.

Миссия была объявлена началом новой эры космических путешествий для обычных людей, а не только для астронавтов.

Liftoff of @Inspiration4X! Go Falcon 9! Go Dragon! pic.twitter.com/NhRXkD4IWg

— SpaceX (@SpaceX) September 16, 2021