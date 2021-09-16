На борту находятся миллиардер, помощник врача, ветеран ВВС и пилот. Они проведут на орбите три дня, занимаясь научными исследованиями, затем корабль вернется на Землю.

SpaceX впервые запустила корабль с исключительно гражданским экипажем. На борту Crew Dragon четверо счастливчиков. Полет команды полностью оплатил миллиардер, основатель и глава компании Shift4 Payments Джаред Исаакман, который также имеет квалификацию пилота реактивных самолетов и руководит этой миссией. Он намеревается с помощью полёта собрать $200 млн для больницы St. Jude, специализирующейся на лечении детей, в том числе от онкологии.

Джаред Исаакман: «Inspiration4 – это осуществление мечты всей жизни и шаг к будущему, в котором каждый может отважиться отправиться в путешествие и исследовать звезды. Я ценю огромную ответственность, которую несет командование этой миссией, и я хочу использовать этот исторический момент, чтобы вдохновить человечество, помогая бороться с детским раком здесь, на Земле».

Также на борту помощница врача детской больницы St. Jude Хейли Арсен, которая выжила в детстве после рака, профессор колледжа Сиан Проктер и ветеран ВВС США, сотрудник аэрокосмической корпорации Lockheed Martin Крис Семброски.

Миссия была объявлена началом новой эры космических путешествий для обычных людей, а не только для астронавтов.

«Во время своего многодневного путешествия по орбите экипаж Inspiration4 будет проводить научные исследования, направленные на улучшение здоровья людей на Земле, а также во время будущих длительных космических полетов», — говорится на сайте SpaceX.

После запуска SpaceX в своем Twitter-аккаунте опубликовала видео, снятое из стеклянного купола, установленного на месте стыковочного с МКС механизма.

Экипаж миссии Inspiration4 во время полета поднимается на высоту 575 км над землей. Вернуться домой он должен только через трое суток и приводниться в Атлантическом океане.

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