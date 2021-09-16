Похищение политика и бизнесмена белорусы помнят и скорбят.

Виктор Гончар и Анатолий Красовский были похищены в минском дворе 16 сентября 1999 года. Их исчезновение специалисты называют внесудебной расправой по политическим мотивам.

Виктор Гончар был вице-председателем правительства, председателем Центральной избирательной комиссии, членом Объединенной гражданской партии. Он готовил альтернативные выборы президента Беларуси и исчез накануне своего выступления в Верховном Совете.

Анатолий Красовский – бизнесмен, который финансово поддерживал политическую деятельность, в том числе – своего друга и соратника Виктора Гончара.

Судьба Виктора Гончара и Анатолия Красовского по сей день остается не известной, а политическое преследование в Беларуси продолжается.

В 2002 году суд признал Виктора Гончара и Анатолия Красовского пропавшими без вести. Парламентская ассамблея Совета Европы в 2004 году потребовала от властей Беларуси провести независимое расследование по этому делу. А некоторым высокопоставленным белорусским чиновникам запретили въезд в страны Евросоюза и США, так как они подозреваются в причастности к похищениям политиков.

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