Что такое «Маскне» и как этого избежать

Пандемия коронавируса добавила в нашу жизнь новые правила и слова. Одно из них — «маскне».

Бактерии — это обычные жители на нашей коже. Когда создаются благоприятные условия, они начинают активно размножаться в фолликулах, из-за чего образуются воспаления. Постоянно прилегающая к лицу маска и создает эти благоприятные условия. Такие высыпания стали называть «маскне». Сейчас этот термин очень часто встречается в медицинских публикациях, хотя слово «маскне» еще не стало официальным медицинским термином.

Гнойничковые высыпания, которые появляются из-за маски, дерматологи называют акнеподобными. Они очень похожи на акне. Но не все прыщи — это акне. Болезнь не может возникнуть только из-за маски.

Сальные железы — гормонозависимый орган. Акне – это генетически обусловленное заболевание, которое развивается из-за неправильной работы сальных желез. Если пациент вылечил акне и находится в ремиссии, использует ухаживающие средства, поддерживающую терапию и видит возникновение новых гнойничков, в первую очередь необходимо обратиться к доктору.

Он поможет идентифицировать: это возвращение акне или появление акнеподобных высыпаний.

«Маскне» – это акнеформные высыпания, которые локализуются в области щек, подбородка, нижней челюсти и вокруг рта. Помимо этого на месте прилегания маски может появиться эритема, то есть покраснение кожи, гиперчувствительность кожи и зуд.

Проблемы с кожей от ношения защитных масок — это сейчас распространенное явление.

Для профилактики «маскне» необходимо:

Вовремя менять маску. Многоразовая маска должна быть из натуральных тканей. Желательно из 100% хлопка. Ее нужно менять каждые 2-3 часа. Также ее нужно стирать каждый день и проглаживать с двух сторон. Одноразовую маску необходимо менять на новую каждые 2-3 часа. Перед выходом на улицу не наносить жирный крем на места, где будет прилегать маска. Нельзя использовать агрессивные пилинги, жесткие скрабы. Перед и после ношения маски можно умыть кожу с мягким очищающим средством, нанести увлажняющий или успокаивающий крем.

При первых признаках ухудшения состояния кожи нужно поменять тип маски. Если вы носили многоразовую, то нужно перейти на одноразовые, и наоборот. Потому что есть вероятность, что у вас просто развилась чувствительность или аллергия к материалу маски, то есть контактный дерматит.

Очень важно помнить, что если выдавливать высыпания, то могут остаться шрамы и даже рубцы. Если их не трогать, то воспаления регрессируют, и не остается никаких следов.

Старайтесь не наносить на лицо декоративную косметику, если с кожей уже начались проблемы. Это только усугубит ее состояние. В случаях, когда вам все-таки нужно нанести косметику, используйте легкие текстуры и смывайте их при первой возможности.

Поделиться ссылкой: