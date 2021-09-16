«Что может убить биткоин?», — прогноз миллиардера и инвестора Рэя Далио

Инвестор-миллиардер и основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates Рэй Далио (Ray Dalio) заявил в ходе недавнего интервью, что он всё больше верит в биткоин, но допускает, что правительства крупных стран могут убить криптовалюту.

Рэй Далио предупредил инвесторов об опасностях сохранения своей прибыли в наличных средствах. Ссылаясь на популярную поговорку «Деньги — это мусор», Далио признает ценность биткоинов и других активов как средств сбережения. Он сказал, что все альтернативы наличным деньгам и традиционным финансовым активам являются «достойными рассмотрения».

Однако основатель Bridgewater считает, что регуляторы могут в конечном итоге попытаться остановить рост биткоина, если он станет «слишком успешным».

«Я думаю, в конце концов, если биткоин станет действительно успешным, они попытаются его “убить”. Да, я думаю, это может получиться, потому что у них есть для этого соответствующие возможности».

Недавно биткоин признали на государственном уровне в Сальвадоре. Далио утверждает, что это не может создать достаточный противовес действиям Индии и Китая против биткоина. Азиатские гиганты издали закон, запрещающий всю коммерческую деятельность, связанную с биткоином и криптовалютами. Китай запретил весь сектор майнинга, что привело к новой распродаже криптовалюты.

Хотя Далио и отрицает, что Биткоин имеет фундаментальную ценность, но все еще хранит «небольшую» часть своего портфеля в биткоинах и, по его словам, в нынешних условиях главная криптовалюта выглядит более привлекательным средством сбережения, чем золото.

Популярный аналитик и подкастер Престон Пыш прокоментировал высказывания легендарного инвестора о BTC:

«Глубокие отношения Рэя Далио с Китаем объясняют, почему он предлагает правительствам закрыть BTC (PS: удачи). Я думаю, он не понимает причин, побуждающих большинство стран отказаться от господства доллара… и вытекающей из этого теории коллективных игр».

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