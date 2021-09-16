В Беларуси с 80 до 76 сократили число стран, граждане которых могут пользоваться безвизовым въездом. В частности, безвиза лишены жители США и Китая, но зато обрели его граждане Ирака и Пакистана.

Указом Александра Лукашенко №345, внесены изменения в указ от 9 января 2017 г. №8 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан». Сегодня он официально опубликован и вступит в силу через месяц.

Если с января 2017 года иностранные граждане из перечня стран могли приезжать в Беларусь без виз на 5 дней, то потом срок был увеличен до 30 суток. Но неизменным оставалось условие пересечения границы через Национальный аэропорт Минск. Новым указом установлено, что безвизовый въезд в Беларусь иностранцев возможен и через все областные аэропорты:

аэропорт Брест,

аэропорт Витебск,

аэропорт Гомель,

аэропорт Гродно,

аэропорт Могилев.

С полным перечнем государств, в отношении граждан которых будет действовать безвизовый порядок въезда и выезда, можно ознакомиться на сайте pravo.by. Стоит отметить, что в список стран с “безвизовым” въездом, включили Египет, Иорданию, Иран, Пакистан, ЮАР.

В то же время из списка исключены США, Китай, Макао, Гонконг, Бразилия, Гондурас, Албания, Аргентина, Мальтийский орден.

Напомним, что в последнее время страны Балтии и Польша обвиняют Минск в организации потоков нелегальных мигрантов через границу, называя это гибридной агрессией. Минск обвинения в организации отрицает.

Поделиться ссылкой: