Беларусь побила рекорд по внешнему долгу

Беларусь побила исторический максимум по внешнему долгу: по состоянию на конец второго квартала он составил 42,275 миллиарда долларов, пишет InfoBank.by.

Предыдущий рекорд был побит в конце 2020-го, после кредитов от России и ЕФСР. А максимум, что был достигнут еще раньше, держался 6 лет, с 2014 года: полученная извне валюта уходила все это время на погашение прежних займов, и поэтому долг не увеличивался.

Причем этот долг растет не за счет того, что предприниматели берут кредиты и вкладывают их в экономику: последние 15 лет больше берет в долг само государство, и сектор государственного управления эти годы наращивал внешний долг больше и быстрее любого другого сектора.

Таким образом, главный заемщик в Беларуси – само государство: сумма внешнего долга Правительства и Национального банка сейчас – это 45,4% валового внешнего долга.

За 15 лет удельный вес внешнего государственного долга во всем ВВД вырос значительно: раньше госдолг составлял только 10-15% ВВД, а более половины ВВД накапливалось тогда в реальном секторе – внешним заимствованием субъектов хозяйствования.

Рекордный объем валового внешнего долга привел и к исторически рекордной внешней задолженности в пересчете на жителя: ВВД на душу населения вырос в Беларуси до 4.535 $/чел.

Вот ВВД на душу населения по странам: Беларусь – $4.535

Молдова – $3.020

Россия – $3.180

Украина – $3.340. Число средних зарплат в ВВД на человека: Беларусь – 8,6 Молдова – 6,1 Россия – 4,4 Украина – 7,2.



Как видим, внешнедолговая нагрузка на трудящихся в Беларуси – выше.

В Беларуси главная цель внешнего заимствования сейчас – перекредитоваться, одолжить, чтобы погасить старые долги, не объявив дефолта. А еще – обеспечить валютой банковскую систему в условиях выноса валютных вкладов, а также не допустить девальвацию. То есть – для «поддержания штанов».

Уже понятно, что внешний долг в ближайшее время станет главной проблемой, что важно, эти долги, номинированные не в белорусских рублях, а в иностранной валюте, которую не напечатаешь: ее можно только или заработать, или одолжить.

Рекордный государственный внешний долг требует рекордного же обслуживания: выплат процентов и погашения самого «тела» госдолга, в том числе из ЗВР, которые сейчас более чем вдвое меньше всего внешнего валютного государственного долга.

А объем валового внешнего долга превышает все валютные активы страны, в том числе в разы больше суммы ликвидных валютных активов. Иными словами — столько денег, сколько нужно для обслуживания внешнего долга, в Беларуси нет и близко.

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