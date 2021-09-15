Валютные депозиты населения и юридических лиц в белорусских банках за 8 месяцев 2021 года сократились на 727,899 млн. долларов или 6,62%. На 1 сентября депозиты составили 10,275 млрд долларов. Такие данные опубликовал Нацбанк Беларуси.

Как пишет “Заўтра тваёй краіны”, население с начала года вывело из банков валютные вклады на сумму в 764,754 млн. долларов или 13,07%. В августе физлица вывели из банков 43,141 млн. долларов или 0,84%.

В том числе срочные депозиты физлиц с начала года сократились на 744,901 млн. долларов или 16,06% и на 1 сентября 2021 года составили 3,895 млрд долларов. В августе срочные валютные депозиты белорусов сократились на 27,433 млн. долларов или 0,7%.

Объем валюты населения, хранящейся на счетах до востребования (переводные депозиты), снизился на 19,852 мл долларов или 1,64% с начала года.

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