По словам активиста Андрея Шарендо, мужа политзаключенной Полины Шарендо-Панасюк, в понедельник в Бресте сотрудники КГБ приходили с обысками к его близким. Сотрудники органов интересовались его местонахождением и предлагали просить помилования. Выяснилось, что на него возбуждены уголовные дела еще по нескольким статьям.

Как рассказал Андрей, днем в понедельник силовики пришли в квартиру к его пожилым родителям с документами для проведения осмотра жилого помещения. Одновременно пришли и в его квартиру, где в тот момент находилась его теща — мать Полины. Там тоже сначала был проведен осмотр, но через час силовики приехали с санкцией на обыск.

В документе, который показали женщине, был указан целый ряд статей Уголовного кодекса — около десятка.

«Теща запомнила две статьи, было указано, что прохожу подозреваемым по ч. 2 ст. 361-2 УК. Это финансирование экстремистской деятельности, я знаю, что по этому же делу проходят другие волонтеры в Минске. Вероятно, речь идет о передаче продуктов семьям политзаключенных», — полагает Андрей Шарендо. — «Также была указана статья 289 об акте терроризма, это, наверно, в рамках дела об узле связи в Вилейке, по которому тоже у всех активистов проводятся обыски. Я так понимаю, это все общее дело, которое ведется против волонтера».

После обыска в квартире Андрея его тещу увезли к ней домой и провели осмотр там. Кроме того, несколько сотрудников КГБ приезжали на работу к его брату и пытались расспрашивать его об Андрее.

Также опрашивали и пожилых родителей мужчины.

«При разговоре с матерью и отцом сотрудников КГБ больше интересовали не обстоятельства дела, а где я нахожусь и чем занимаюсь. Они убеждали родителей, что мне нужно написать прошение о помиловании, что сейчас идет амнистия, упоминали «день народного единства», говорили, что если я подпишу бумаги, то могу вернуться в Беларусь, меня даже арестовывать не будут, и Полину выпустят, и мы якобы сможем спокойно жить», — рассказал Андрей Шарендо.

Мужчина подчеркнул, что никаких прошений о помиловании писать не собирается.

Жена Андрея Полина Шарендо-Панасюк осуждена на два года лишения свободы по обвинению в применении насилия в отношении милиционеров и их оскорблении, а также в оскорблении Александра Лукашенко. Она признана политзаключенной. Прошение о помиловании Полина писать отказалась.

У пары двое несовершеннолетних детей.

Ранее, против Андрея Шарендо было заведено два уголовных дела за “призывы к действиям, наносящим ущерб национальной безопасности” и “оскорбление президента”. 31 мая мужчину поместили под домашний арест, но Шарендо сбежал из Беларуси, нелегально перейдя границу.

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