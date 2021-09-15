Полина Смолова: «Я - состоявшийся человек, мать, артист»

Полина Смолова, известная исполнительница, которая представляла Беларусь на «Евровидении-2006». С 2008 года певица живет и работает в Москве, а 3 сентября она отпраздновала 41-летие.

О том, как Полина живёт сейчас в другой стране, ведёт свой бизнес и занимается семьёй, она рассказала KP.BY.

– С прошедшим днем рождения, Полина! Как отпраздновали?

– Да, у меня волшебное число. Как отмечали? Когда у тебя трое детей и когда ты еще действующий артист, и человек, у которого требующий постоянного участия бизнес, то уже даже просто сходить в ресторан очень близкой и теплой компанией – это само по себе радостно. Малыш, мой младший сынок, «отпустил».

– В вашем профиле в Инстаграме вы написали о себе в следующей последовательности: «певица, композитор, жена, мама». Этот порядок отражает приоритет тех ролей, который у вас есть сегодня?

– Что касается приоритетов, могу в свой 41 год однозначно сказать: я – мама, это – в первую очередь. Певицей я была, есть и буду. В творческой жизни могут быть какие-то моменты отступления, паузы, а потом, напротив, активизация, движение. Это естественный ход вещей. Моя профессия никуда от меня не денется, это часть моей души. Несколько лет назад я прочитала (и даже разметила в соцсети пост про это) одну очень запавшую мне в душу фразу Мэрилин Монро. Не ручаюсь за дословность, но смысл такой: карьера – это чудесная вещь, но она тебя не согреет в холодную ночь. Это не есть самое главное в этой жизни. Оно будет – если ты сама этого захочешь. А вот семья, материнство, глубокое познание этого всего, если тебе это Господом даровано, ты состоялась как мать, как жена – это приоритет. Это и есть жизнь. Для меня это абсолютно так. Но творчество, разумеется, не на последнем месте – просто, условно говоря, вторично.

– Вы уехали в Москву в 2008-м – тринадцать лет прошло. Немалый срок. Кем себя чувствуете сейчас: белорусской певицей, которая живет в Москве или…

– Наверное, певицей мира (смеется). Мне кажется, певцы, люди творчества – это не те люди, которых можно как-то территориально разделить. Если спрашивать, где моя душа, где мои глубокие теплые воспоминания, то, конечно, это Беларусь. Там – мои родители, моя семья, там – мои победы, радости и разочарования. Я всей душой с Беларусью, всегда переживаю, когда что-то не так, и очень радуюсь, когда все благополучно.

– Следите за тем, что происходит на белорусской сцене? Поддерживаете отношения с кем-то из артистов, может быть, дружите?

– Я знаю всех, а все знают меня. По мере сил и возможностей интересуюсь, конечно же, а еще у меня есть отличный информатор – сестра. Она меня всегда держит в курсе светских новостей (смеется).

Я всегда бесконечно рада слышать и видеть Искуи Абалян, Инночку Афанасьеву, Тани Фаредо, Ольгу Змурщик. Всех не перечислить. Это люди, с которыми у меня были очень важные моменты, когда я жила в Беларуси. Я рада – пусть редко, пусть даже раз в полгода, – когда мы созваниваемся. Счастлива, когда у них все хорошо.

– Вы вышли замуж в январе 2010 года, венчались. Но о муже известно совсем немногое – он старше вас, зовут Артур…

– Мой муж – бизнесмен. У него есть определенные вложения, инвестиции. Это все, что могу сказать. Артур – мой муж, мой друг, соратник по жизни, великолепный отец наших детей. Он всегда подставит плечо. Я всегда говорю: всем бы такого мужа, который, если надо, то и с детьми посидит, если надо он возьмет на себя какие-то финансовые моменты, и всегда подскажет – словом, взглядом, поступком. Знаете, я наблюдаю часто, как молодые девочки, стремясь выйти замуж, смотрят, главным образом, на достаток потенциального мужа. Когда я вижу такие моменты, то всегда говорю: девочки, это вообще не самое важное. Хорошо, когда это есть, но самое главное, чтобы человек был вам интересен, чтобы он развивался, чтобы вы верили в него, а он – в вас. Что касается Артура… Чтобы быть вместе и он, и я многое поменяли в своей жизни. Где-то, быть может, чем-то пожертвовали. Вы знаете, на недавнем праздновании дня рождения он мне сказал: «Мы четырнадцать лет вместе, а я люблю тебя все больше и больше». Ровно тоже самое я могу сказать и о своих к нему чувствах. Каждый год жизни – скрепляет, нам интересно вместе, подрастают дети. Мы похожи – оба родились в год обезьяны, он старше меня на 12 лет, мы оба Девы по гороскопу. Мы – инь и янь. Две части одного целого. Мне кажется, вообще встретить в жизни человека, который тебе так подходит – ценность невероятная, необычайная редкость. Я иногда даже думаю: за что мне такое счастье? Надеюсь, я хороший человек. Но и еще момент – я всегда готова работать: и в профессии, и в семье, и над собой, и над отношениями.

– Знаю, что у вас есть собственный бизнес. Как удается совмещать семью и дело?

– Да. Вокальная школа и продюсерский центр Полины Смоловой. У школы уже около десяти филиалов, они развиваются, у нас даже есть франшиза. В один момент я почувствовала, что хочу передать свой опыт. Он немалый, тем более я люблю людей, они ко мне тянутся и это почти всегда взаимно, – возникает контакт. Вокал – это целая философия, для меня, по крайней мере. И еще, что касается школы: уже сейчас задумали начать реализовывать онлайн–формат обучения, развивать практику вебинаров, чтобы люди могли получать знания, к примеру, на мастер-классах, в том числе и моих.

Без лишней скромности, я человек, которому есть, что сказать, и который имеет на это право: есть образование, опыт, кроме этого, я знаю, как преподавать и как донести знание. Еще сейчас у меня в планах – учредить вокальный конкурс своего имени, который будет, скажем так, серьезным, настоящим. Сейчас столько развелось «конкурсов-однодневок», где судят и преподают так называемые коучи, а каждый второй участник становится лауреатом, дипломантом. Это такое обесценивание. Думаю, что эта тенденция к коммерциализации всего – очень пагубна. Для творчества, по крайней мере. Хотелось бы сделать что-то стоящее, серьезное. Я прошла «Славянский базар», «Новую волну», буду стремиться, чтобы мой конкурс был подобного формата. Чтобы были этапы, полуфиналы, чтобы участники действительно потрудились. Не хочу, разумеется, забывать о Беларуси, было бы здорово, если бы соотечественники тоже подтянулись.

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