Уже пятые сутки подряд Минздрав отображает суточный рекорд в статистике по количеству смертей, связанных с коронавирусной инфекцией — 12.

За прошедшие сутки в Беларуси, по данным пресс-службы Министерства здравоохранения, официально зарегистрировано 1 923 пациента с COVID-19, выписано 1 505 человек.

В предыдущие сутки было зафиксировано 1 630 новых заболевших, 13 сентября — 1888, 12-го — 1 907, 11-го — 1 887, 10-го — 1 859, 9-го — 1 842.

С начала пандемии в стране зарегистрировано 508 514 человек с положительным тестом на COVID-19, выздоровело 497 066 пациентов с ранее подтвержденным коронавирусом. Официальный суточный рекорд заболеваемости был зафиксирован 12 декабря 2020 года — 1 975 новых случаев.

Как сообщает официальная статистика, за весь период распространения COVID-19 в стране умерли 3 953 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

Что же касается вакцинации, то по данным Минздрава, первую дозу вакцины против COVID-19 получили более 1 млн 775 тыс. человек. Полный курс вакцинации уже прошли более 1 млн 482 тыс.

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