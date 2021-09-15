Паразиты помогают в борьбе с COVID-19?

Как гельминты «ухитряются» подавлять чрезмерный иммунный ответ во время атаки коронавируса? И это якобы иногда на благо! Как паразитам, так и нам, людям.

В СМИ безраздельно «властвуют» COVID-19 и все, что с ним связано. Коронавирус занимает умы ученых, медиков, психологов, социологов и обычных граждан. А «в благодарность» он чуть ли не ежедневно преподносит нам свои сюрпризы. Так произошло и на этот раз.

Даже обычный человек, далекий от медицины, осведомлен: в его кишечнике могут жить различные паразиты, так что это не новость. Новость заключается в том, что глисты и организмы-паразиты помогают намного легче переносить коронавирус.

На чем основаны такие выводы разбирается Zeitung Аussiedlerbote со ссылкой на известный научный журнал The Lancet.

Экспертная оценка от российских специалистов

При лечении COVID-19 медики в обязательном порядке учитывают такой фактор, как возможность возникновения цитокинового шторма. Его провоцируют провоспалительные цитокины. Они отвечают за мобилизацию ответных, в данном случае и чрезмерных мер, предпринимаемых организмом против вируса. Но, оказывается, гельминты вмешиваются в процесс и изменяют иммунный ответ.

Результат: снижается эффект гипервоспаления, опасного для человека. Это закономерная реакция паразитов на угрозу их существования. Им необходимо во что бы то ни стало выжить в опасных условиях и сохранить свою “жилплощадь”!

Что дает эта информация на практике? Изучение борьбы кишечных паразитов с гипервоспалением при заболевании коронавирусной инфекцией поможет ученым создать эффективное медикаментозное средство в будущем.

Африканский путь спасения

Многим тяжелым заболеваниям, как правило, сопутствуют другие патологии. Такой процесс в медицине получил специальный термин – «коинфекция».

В данном случае следует говорить о коинфекции паразитами с локализацией в кишечнике. Ее можно рассматривать в плане логического объяснения того факта, что одни люди переносят заболевание различными штаммами СOVID-19 в легкой форме, а другие тяжело, с целым рядом неприятных последствий для здоровья. Африки.

Вопрос был поднят в материале с убедительными информативными данными и далеко идущими выводами, опубликованными недавно в издании The Lancet. Изучали проблему научные сотрудники из колледжа медицинских наук Университета Мекелле. Они анализировали статистику по заболеванию коронавирусом в Африке в целом и Эфиопии в частности.

Основной вопрос, которому предстояло дать научное объяснение, звучал так:

«Почему в отсталых регионах планеты местные жители переносят COVID-19 намного легче, чем представители развитой цивилизации, особенно в промышленных, торговых и жилых зонах?»

«Наше предположение следующее: более сбалансированный и точный ответ иммунной системы жителей вызван паразитарными инфекционными патологиями. Конечно, это лишь часть комплексного реактивного механизма, но очень важная часть». Это главный вывод научного исследования, опубликованного в статье.

Суть исследований

Для проверки этой гипотезы с середины лета 2020 года по начало весны 2021-го научные специалисты анализировали состояние африканцев, заболевших COVID-19 и прошедших скрининг на паразитов в кишечнике. Были проанализированы данные по 751 пациенту с диагнозом «Заболевание SARS-CoV‑2».

У почти 38% больных из исследуемой группы были обнаружены в кишечнике глисты и простейшие паразиты.

Тяжелой формой COVID-19 переболели лишь 10% пациентов, инфицированных также паразитическими организмами и гельминтами. Легкой формой коронавируса заболело больше половины от всех людей с диагнозом заражения кишечными паразитами (51%).

Наименьший процент осложнений зафиксирован у пациентов, у которых в кишечнике были обнаружены:

дизентерийная амеба (Entamoeba spp); карликовый цепень (Hymenolepis nana); плоский червь – так называемый кровяной сосальщик (Schistosoma mansoni); власоглав (Trichuris trichiura)



Ученые сделали логическое заключение по сути проанализированных данных: иммуномодулирующая реакция кишечных паразитов направлена на борьбу с гипервоспалением, вызванным неадекватным ответом организма человека на симптоматику COVID-19.

Как в экстремальных ситуациях действует наш иммунитет?

Паразитарные организмы, борясь за выживание в организме человека, снижают тяжесть заболевания коронавирусной инфекцией. Как выяснили ученые из Эфиопии, это в немалой степени обусловлено изменением формы защиты иммунной системы человека.

Хроническая паразитарная инфекция включает механизм иммунного ответа второго типа. Он включает в себя дополнительную выработку регуляторных Т‑клеток. А они в свою очередь снижают производство провоспалительных цитокинов.

Обратите внимание. Течение коронавирусного заболевания пытаются остановить провоспалительные, а не противоспалительные цитокины. Они же и провоцируют смертельно опасный цитокиновый шторм.

Влияет ли что-то еще на иммунный ответ организма?

Мнение иммунологов: паразитарные организмы неизбежно нарушают привычную локальную микрофлору в кишечнике. Измененный состав микроорганизмов также непосредственно влияет на иммунный ответ организма при заражении инфекционными заболеваниями.

В результате организм пациента с паразитарной инфекцией «гасит» несоразмерно активный ответ иммунной системы на коронавирус. В большинстве случаев это приводит к менее агрессивной форме протекания заболевания.

Это и есть так называемый второй вид иммунного ответа.

Интересно, что он включается не только при изменении микрофлоры кишечника из-за наличия червей и других паразитов, но и при активизации аллергической реакции. К нему следует зачислить и некоторые аутоиммунные патологии, при которых включается видоизмененная защитная реакция организма человека.

В процессе поиска действенных средств борьбы с коронавирусом медики активизировали исследование влияния целого ряда аллергических и аутоиммунных заболеваний на течение этой опасной инфекции.

Заражение паразитами не дает о себе знать. Что делать?

«Любой человек может всю жизнь быть «родным домом» для кишечных паразитов и не знать об этом». Так описала проблему Е. Белова, видный инфекционист, сотрудник научно-клинического отдела МГЦ СПИД и Международного учебно-методического центра вирусологии человека медицинского института РУДН.

Действительно, в медицине используется для такого состояния специальный термин — «носительство возбудителей заразных заболеваний». Речь идет об инфекционном процессе, при котором возбудители заразных заболеваний паразитируют в кишечнике без видимых проявлений, но выделяются человеком или животным в окружающую среду.

Ученые в зависимости от конкретного вида возбудителя используют следующие термины:

бактерионосительство;

вирусоносительство;

гельминтоносительство.

Носительство определенных видов кишечных паразитов свидетельствует о своеобразном природном биологическом балансе.

Что это означает?

Организм носителя не может избавиться от паразитов, а паразиты не в силах «пробить» брешь защитной системы организма и дать развиться заболеванию без ограничений. Если иммунитет активизируется в противостоянии инфекции, возбудитель через время погибнет.

«Зная» о такой опасности, паразиты «бросают» все свои ресурсы на «подавление» любого объемного воспалительного процесса.

Легкое течение коронавирусной инфекции у носителей паразитов дает надежду на более подробное раскрытие иммунологических процессов, происходящих в их организме.

А что если… заразить людей паразитами специально?

На такой каверзный вопрос А. Ризванов, директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета, дал негативный ответ:

«Никто не собирается даже во имя благородной цели “подсаживать” в кишечник пациента паразитов. Это исключено. Наличие паразитарных инфекций у конкретного человека уже свидетельствует о его пренебрежении элементарными нормами гигиены.

А это, как ни крути, фактор риска. Даже если речь идет о защите населения от опаснейших штаммов коронавируса, остается повышенный риск других патологий. Лечить паразитами вирусные инфекции – то же самое, что «убрать» головную боль при помощи топора. Нет головы, нет мигрени».

Исследование, проведенное в Эфиопии, ценно другим: оно способствует более тщательному изучению механизма действия иммунитета. А это — путь к разработке действенных медикаментозных средств, «правильно» стимулирующих защиту от коронавируса.

Могут ли паразиты способствовать негативному эффекту?

Такой негативный результат ученые тоже не исключают. Вопрос воздействия вакцины против коронавируса на организм человека, зараженного паразитами, до сих пор не изучен. А это вынуждает медиков сделать однозначный вывод: перед тем, как прививаться, пациенту все же необходимо избавиться от глистов и других кишечных паразитов. По крайней мере, пока проблема не будет изучена во всей полноте.

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