Президент России Владимир Путин во вторник по телефону обсудил с Александром Лукашенко итоги учений «Запад-2021», которые вызывают серьезное беспокойство на Западе, в контексте серьезно ускорившегося сближения Москвы и Минска. Об этом сопредседатель группы «Друзей Беларуси» в Конгрессе США, конгрессмен-республиканец Крис Смит (Chris Smith) заявил в интервью Русской службе «Голоса Америки».

Крис Смит: Лукашенко, очевидно, сдает свою страну Путину. Движение в эту сторону уже было, но сейчас оно ускорилось. И люди в Беларуси должны быть этим разгневаны и разочарованы. Они и так испытывали эти чувства в отношении Лукашенко, но сейчас эти чувства наверняка еще сильнее, потому что в сдаче своего суверенитета диктатуре в Москве нет ничего хорошего для страны, которая этой диктатуре покоряется. И со стороны Лукашенко это проявление трусости, выразившееся в том, как он вел себя, будучи рядом с Путиным, не проявляя никакого лидерства. И для того, чтобы удержаться у власти, он продает белорусский народ – который, без сомнения, заслуживает свободы и демократии. Вместо этого белорусы получают «дорожную карту», которая еще более скрепит «союзное государство». Кроме того, все это может привести к подчинению Беларуси военной силе России, хотя и произойдет это без единого выстрела со стороны белорусской армии. Это сближение представляет угрозу для соседних стран и Евросоюза в целом, а нынешние военные учения, которые они проводят раз в четыре года – это еще одно свидетельство уступчивости, которую Лукашенко проявляет в отношении Путина.

Мы обращались к Международному валютному фонду с тем, чтобы Фонд воздержался от предоставления «специальных средств заимствования» Беларуси на почти миллиард долларов. Несмотря на наш запрос, поддержанный обеими партиями в Конгрессе США, эти средства были выделены. Я хотел бы заметить, что эти средства были заморожены для Венесуэлы и Афганистана, и очень странно, что их выдача не была заблокирована для диктаторского режима, который ежедневно пытает людей в тюрьмах. Действия МВФ являются весьма неприглядными. Я думаю, что Соединенным Штатам нужно продолжать давление в вопросе об этих средствах, поскольку для Лукашенко они являются спасательным кругом.