Из-за бабочки в Брестской области ввели карантин

В Брестской области выявлены гусеницы походного шелкопряда и американской белой бабочки. Последняя относится к карантинным вредителям плодовых культур.
По данным Лунинецкой райгосинспекции по семеноводству, карантину и защите растений, распространения опасного насекомого зафиксировано на территории общей площадью 3.088 га в Ивановском, Лунинецком, Пинском и Столинском районах.
Американская белая бабочка — один из опаснейших вредителей, повреждает более 250 видов древесных, кустарниковых и травянистых растений. Особенно страдают плодовые культуры.
Бабочки вредителя белоснежные с шелковистым отливом, иногда с темными точками. Гусеницы отличаются окрасом от светло-жёлтого до темного с полосой лимонно-желтого цвета по бокам тела. Гусеница сильно опушена длинными волосками.
Из-за многоядности и высокой плодовитости американская белая бабочка считается исключительно вредоносным видом.
На основании заключения областной лаборатории и законодательства по карантину растений в Лунинце установили карантинный режим сроком на три года. Соответствующее решение райисполкома было принято 10 сентября.
Служба ЖКХ, в качестве карантинных мероприятий должна будет регулярно проводить обрезку и удаление поражённых деревьев, сбор коконов с последующим вывозом и сжиганием. С 20 сентября рабочие начнут проводить химическую обработку поражённых растений.
Специалисты обращаются к руководителям сельскохозяйственных предприятий, индивидуальным предпринимателям, фермерам и жителям района с просьбой принять меры для уничтожения американской белой бабочки и предотвращения её дальнейшего распространения.
Среди мер борьбы:
- срезка и уничтожение паутинных гнёзд с гусеницами, по мере их появления;
- отлов гусениц в ловчие пояса перед уходом их на окукливание;
- уборка под деревьями растительных остатков и мусора осенью, после ухода гусениц на окукливание или ранней весной до начала вылета бабочек с последующим сжиганием на месте, при соблюдении требований пожарной безопасности;
- обработка зелёных деревьев и насаждений инсектицидами, разрешенными к применению в Беларуси против листогрызущих вредителей, а также бактериальными препаратами.
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