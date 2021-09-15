Из-за бабочки в Брестской области ввели карантин

В Брестской области выявлены гусеницы походного шелкопряда и американской белой бабочки. Последняя относится к карантинным вредителям плодовых культур.

По данным Лунинецкой райгосинспекции по семеноводству, карантину и защите растений, распространения опасного насекомого зафиксировано на территории общей площадью 3.088 га в Ивановском, Лунинецком, Пинском и Столинском районах.

Бабочки вредителя белоснежные с шелковистым отливом, иногда с темными точками. Гусеницы отличаются окрасом от светло-жёлтого до темного с полосой лимонно-желтого цвета по бокам тела. Гусеница сильно опушена длинными волосками.

Американская белая бабочка — один из опаснейших вредителей, повреждает более 250 видов древесных, кустарниковых и травянистых растений. Особенно страдают плодовые культуры.

Из-за многоядности и высокой плодовитости американская белая бабочка считается исключительно вредоносным видом.

На основании заключения областной лаборатории и законодательства по карантину растений в Лунинце установили карантинный режим сроком на три года. Соответствующее решение райисполкома было принято 10 сентября.

Служба ЖКХ, в качестве карантинных мероприятий должна будет регулярно проводить обрезку и удаление поражённых деревьев, сбор коконов с последующим вывозом и сжиганием. С 20 сентября рабочие начнут проводить химическую обработку поражённых растений.

Специалисты обращаются к руководителям сельскохозяйственных предприятий, индивидуальным предпринимателям, фермерам и жителям района с просьбой принять меры для уничтожения американской белой бабочки и предотвращения её дальнейшего распространения.

Среди мер борьбы: