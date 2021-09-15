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Два белорусских гребца попались на мельдоний, за что получили двухлетнюю дисквалификацию, которая продлиться до 29 июня 2023 года, также их результаты за последнее время обнулили.

Белорусские гребцы на байдарках и каноэ Данила Пищик и Никита Жулего дисквалифицированы на два года за допинг, сообщается на сайте Национального антидопингового агентства (НАДА).

Белорусские спортсмены попались на мельдонииОба спортсмена уличены в употреблении мельдония. Их дисквалификация отсчитывается с 30 июня текущего года по 29 июня 2023-го. Кроме того, результаты Пищика и Жулего, которые были показаны 25-28 мая 2021-го, аннулированы.
WADA включило мельдоний в “черный список” с 1 января 2016-го. Ранее этот препарат, который, как предполагается, помогает поддерживать работу сердечно-сосудистой системы, активно использовали многие спортсмены.

Ранее директор НАДА Денис Мужжухин отмечал, что в прошлом году самыми допинговыми видами спорта стали легкая и тяжелая атлетика, борьба греко-римская.

Атлетов постоянно призывают не терять бдительности, иначе можно попасть в неприятности, связанные с обнаружением в организме запрещенных препаратов.

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