Беларуские банки начали признавать, что работают под санкциями. До сих пор причина изменений условий обслуживания клиентов не указывалась, пишет The Village.

Банк «Дабрабыт» провел конференцию для корпоративных клиентов. В релизе сообщается:

«Основными темами встречи были перспективы развития бизнеса в стране и особенности работы беларуских предприятий в новых условиях, обусловленных санкционными ограничениями в области международных платежей в долларах и евро. По словам представителей банка, специалистами на постоянной основе осуществляется комплекс мероприятий для обеспечения бесперебойного и безопасного прохождения платежей клиентов».

Банк БелВЭБ совместно с Нацбанком провел презентацию «Сотрудничество с беларускими банками в условиях секторальных санкций».

Первый заместитель председателя правления Тарас Надольный заявил:

— Банк БелВЭБ в текущем году отмечает свое 30-летие. Из них достаточный период времени работает в условиях секторальных санкций. […] В 2021 году в отношении ряда белорусских банков были введены секторальные санкции. […] Надо искать новые возможности для работы в этих условиях.

Среди новых возможностей назывался переход на расчеты в национальных валютах, например, в китайских юанях.

Беларусбанк, Белинвестбанк, Белагропромбанк и Абсолютбанк, которые тоже попали под санкции, никак об этом не сообщают, отмечает InfoBank.by.

Ранее Абсолютбанк сообщил, что приостанавливает все операции с американскими платежными системами и иностранными валютами. А именно — VISA и Western Union (американская платежная система MasterCard почему-то в список не попала). Причина этого не называлась.

Беларусбанк ввел серьезные ограничения по карточкам: теперь владельцам многих из них в сутки можно выполнить операции, сумма которых не превышает 400 рублей. Официальная причина — «с целью повышения уровня защищенности держателей карт от мошеннических действий» и «для минимизации случаев хищения денежных средств со счетов клиентов».

А еще банк закрыл свою собственную платежную систему Belarusbank Pay, запущенный в 2018 году (позволял «привязывать» карточки MasterCard и Maestro). Причина не называлась.

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