Военно-морской флот США ускоряет свои инициативы по беспилотным надводным судам. В районе Сан-Диего американцы испытали новый беспилотный корабль, оснащенный источниками солнечной энергии, а также большим количеством электронного оборудования, сообщает The Drive.

«В районе верфи Сан-Диего был замечен новый таинственный дрон, который впоследствии был сфотографирован», – отмечает издание со ссылкой на изображения, обнародованные в Твиттере на странице WarshipCam.

USV Catbus (name as shown on MarineTraffic) in San Diego Harbor – experts weigh in please but appears to be a new USN USV – September 13, 2021 #usvcatbus * photo courtesy of @cjr1321 pic.twitter.com/H3uxE6xgAU — WarshipCam (@WarshipCam) September 13, 2021

Рассматриваемый беспилотный наземный транспорт получил название Catbus на MarineTraffic.com.

Маленький катамаран включает в себя большие солнечные панели и множество антенн, радар, а также то, что выглядит как, возможно, инфракрасная система FLIR. Плоский, похожий на шайбу корпус оснащён стационарными камерами для информирования о ситуации и навигации.

По предварительной информации, надводный беспилотник собран компанией Raytheon и является прототипом переработанного гоночного катамарана. При этом отмечается, что судно похоже по конфигурации на другие беспилотные устройства, принадлежащие американским кораблям семейства WAM-V корпорации Marine Advanced Robotics.

Появление беспилотных судов охватывает не только военную сферу. В январе американская компания Saildrone представила новый беспилотный парусник Saildrone Surveyor.

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