Военно-морской флот США ускоряет свои инициативы по беспилотным надводным судам. В районе Сан-Диего американцы испытали новый беспилотный корабль, оснащенный источниками солнечной энергии, а также большим количеством электронного оборудования, сообщает The Drive.

«В районе верфи Сан-Диего был замечен новый таинственный дрон, который впоследствии был сфотографирован», – отмечает издание со ссылкой на изображения, обнародованные в Твиттере на странице WarshipCam.

USV Catbus (name as shown on MarineTraffic) in San Diego Harbor – experts weigh in please but appears to be a new USN USV – September 13, 2021 #usvcatbus

* photo courtesy of @cjr1321 pic.twitter.com/H3uxE6xgAU

— WarshipCam (@WarshipCam) September 13, 2021