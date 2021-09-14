Папа Франциск назначил епископа Иосифа Станевского митрополитом Минско-Могилевским. Решение было озвучено 13 сентября в Зале Печати Святого Престола, сообщает smartpress.by со ссылкой на Vatican News.

Иосиф Станевский родился 4 апреля 1969 года на территории нынешней Гродненской епархии. 17 июня 1995 года рукоположен и направлен в приход св. Вацлава в Волковыске. В 1999 году получил лицензиат по Каноническому праву в Люблинском католическом университете.

Он преподаватель, префект, а впоследствии и ректор Высшей духовной семинарии в Гродно, судья и епископ-викарий Межъепархиального суда первой инстанции. В 2007-2013 годах отвечал за пастырскую подготовку молодых священников.

29 ноября 2013 года Франциск назначил Иосифа Станевского вспомогательным епископом Гродненской епархии. 14 апреля 2021 года он был второй раз избран Генеральным секретарем Конференции Епископов.

Должность Митрополита Минско-Могилевского была вакантной после ухода на пенсию архиепископа Тадеуша Кондрусевича. 3 января 2021 года, когда иерарху исполнилось 75 лет, Франциск принял его отставку и назначил Апостольского администратора – епископа Казимира Великосельца.

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