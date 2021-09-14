Мама белорусского хоккеиста Руслана Салея, который десять лет назад погиб в авиакатастрофе, рассказала о себе и внуках, которые живут в Америке.

Напомним, что трагедия случилась 7 сентября 2011 года, за день до назначенного матча между ярославским «Локомотивом» и минским «Динамо». В том году Руслан Салей, который долгое время жил в Америке и играл в НХЛ, подписал контракт с ярославским клубом и вылетал в Минск вместе с новой командой на первую игру сезона.

Катастрофа произошла через несколько секунд после взлета Як-42 в аэропорту Туношна. На борту находились 45 человек, выжил только бортинженер Александр Сизов.

Тогда кроме Руслана Салея погибли еще два белоруса – хоккеист Сергей Остапчук и тренер Николай Кривоносов.

В Америке у Руслана осталась вдова Бетэн, дочки Алексис и Эйва, сын Сандро…

«Этот стресс не пройдет просто так, такие трагедии в памяти навсегда, – рассказала kp.by мама Руслана, Тамара Гавриловна САЛЕЙ. – Во всяком случае в материнской. Вся боль от утраты осталась со мной, но сейчас хочется вспоминать только светлые моменты.

В остальном в моей жизни, в принципе, ничего не изменилось. Живу на даче, ращу цветы и огород. Общаюсь со своими двумя котами. Тимоша, паразит, периодически гоняет мою Фросю. Так что они меня и радуют, и огорчают одновременно.

От Руслана у меня остались только внуки. Дети Руслана растут, но они живут в Америке».

Тамара Гавриловна говорит, что очень хотела бы общаться с внуками, но такой возможности нет – до Америки далеко, коронавирус…

«Старшей Алексис уже 16, Сандро – 12, а младшей Эйве весной исполнилось 10, – продолжает мама Руслана.. – Она уже такая большая, хотелось бы повидаться, обняться. Тем более младшая девочка пошла в нашу породу, Салеевскую. Конституция наша. Последний раз я обнимала внуков, когда они приезжали в Беларусь на годовщину по Руслану.

Но я так рада, что у них всё хорошо, что они растут, развиваются.

Очень хочется иметь возможность подольше видеть детей. Еще когда был жив мой муж, я всегда очень хотела знать, и обсуждала это с ним, пойдет ли сын Руслана Сандро по его стопам. Будет ли заниматься хоккеем? Но вряд ли, хоть поначалу и пытался. Мне очень хотелось бы увидеть, какими вырастут дети Руслана. Будут ли они больше белорусами или американцами?

Понятное дело, большое влияние оказывает среда, американцы совсем другие. Но ведь и от Руслана генетически в них многое заложено. Я всё-таки надеюсь на это. Старшая дочь по конституции в нашу породу, но внешне не похожа. Сын похож на Бетэн, утонченный. Но если откровенно, мне очень хотелось бы, чтобы гены белорусов победили. Потому что мой Руслан был очень достойным белорусом».

Бетэн, вдова Руслана, рассказывает о своей семье так: «Старшей дочери было шесть лет, когда ее отец погиб, она помнит о нем больше других. Сыну было четыре, он немногое помнит, но я рассказываю ему о папе. Младшей дочке было всего пять месяцев, она почти не знает отца, но она очень на него похожа. Она настоящий подарок для нашей семьи».

Публикация – из № 70 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

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