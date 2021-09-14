Президент России Владимир Путин идет на самоизоляцию. В его окружении обнаружили случаи инфицирования COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ТАСС.

Путин сообщил, что должен перейти на самоизоляцию из-за случаев COVID в его окружении, рассказали в Кремле.

“Владимир Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен в течение определенного периода времени соблюдать режим самоизоляции”, – говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Он об этом сказал в разговоре с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Президент России дистанционно примет участие в запланированных на этой неделе в Душанбе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и совместном заседании глав государств – членов ОДКБ и ШОС.

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