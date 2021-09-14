Посетив, во вторник, расположенный в восточной Словакии город Прешов, понтифик отслужил мессу по византийскому обряду. В ходе богослужения он обратился к прихожанам с проповедью, посвященной проблеме христианской идентичности.

Обращаясь к приблизительно 30000 прихожан, папа Франциск призвал не относиться к христианскому кресту как к политическому символу или знаку религиозного и социального статуса.

В Венгрии, которую папа Франциск посетил в минувшее воскресенье, премьер-министр Виктор Орбан, проводящий антииммигрантскую и националистическую политику, заявил, что христианское наследие его страны находится под угрозой исчезновения.

После воскресной встречи с папой Франциском, Орбан сообщил, что просил понтифика «не допустить гибели христианской Венгрии».

В ответ Папа Франциск заявил, что страна может сохранить свои христианские корни, открывшись для нуждающихся.

В ходе богослужения в Прешове он высказался против использования религии в так называемых культурных войнах, которые, как подчеркнул понтифик, наносят ущерб общему благу.

«Крест – это не флаг, которым надо размахивать, но чистый источник нового образа жизни», – сказал папа Франциск, добавив, что истинно верующий не считает никого врагом, но относится ко всем как к братьям и сестрам.

Стоит отметить, что некоторые праворадикальные политические партии в Восточной Европе, в частности, некоторые союзники Виктора Орбана, используют символ креста в своей политической символике.

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