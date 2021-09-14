На официальном правовом-интернет портале опубликовано постановление об открытии генерального консульства в городе Мумбаи в Индии. Содержание документа пока недоступно – опубликовано лишь название и реквизиты регистрации.

Сейчас в Индии есть только белорусское посольство, расположенное в Нью-Дели. Но с 15 сентября, согласно постановлению, откроется Генеральное консульство Республики Беларусь в Мумбаи. До 1995 года этот город был известен как Бомбей — крупнейший город Индии, по последним данным там проживает 21,9 млн человек.

Напомним, ранее власти Беларуси закрыли посольство в Эквадоре и отделение в Хабаровске. Но открыли отделение во Владивостоке и посольство в Зимбабве.

В апреле этого года Александр Лукашенко на совещании по оптимизации сети загранучреждений заявил, что Минск не видит перспектив белорусского дипломатического присутствия в ряде стран. После министр иностранных дел Владимир Макей сообщил, что Беларусь планирует закрыть посольства Беларуси в нескольких странах мира. А в конце мая было решено закрыть посольство Беларуси в Канаде, оно прекратило работу с 1 сентября.



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