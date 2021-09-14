Минчанка рассказала, как и зачем переплыла Босфор, а также о планах на Арктику

Оксана – специалист по коммуникациям и год назад не умела плавать. А в августе 2021 года получила сертификат межконтинентального пловца, переплыв Босфорский пролив. О том, как её это удалось она рассказала “Комсомолке”.

— Все было очень непросто, все было с историями. И тренировки, порой малорезультативные, длинной в 10 месяцев, и сам заплыв, когда я просто проплыла мимо поворота на финиш и течение вынесло меня из Босфора в Мраморное море, — так Оксана начала свой рассказ об участии в составе белорусской команды из более чем 40 человек в самом популярном в мире трансконтинентальном заплыве из Азии в Европу среди пловцов-любителей.

Подготовка: «За четыре месяца до старта не могла проплыть и 50 метров без остановки»

— Еще год назад я держалась на воде лишь пару минут в отпускном теплом море. Там, где могла в любую секунду встать на ноги и почувствовать землю. Научиться плавать хотела давно, но особенного смысла в этом не видела: нормально я жила и без этого навыка целых 36 лет, — говорит Оксана. — Я, как говорится, достигатор по жизни: вижу цель — не вижу препятствий, поэтому я придумала, что надо переплыть Босфор. А без умения плавать эта задача нереализуема. Так 15 сентября 2020 года я впервые пришла в бассейн — в школу плавания для взрослых в группу, занимающихся с нуля.

Вижу цель — не вижу препятствий, поэтому я придумала, что надо переплыть Босфор.

В профессиональной жизни у меня было достаточно побед — и в творческих конкурсах, и в тендерах за право информационного обслуживания клиентов, и за место на вакансию в компанию мечты. Но все это — сила интеллекта. А что с физическими возможностями? Смогу ли, если захочу, стать чемпионом для себя самой в работе с телом? Это вообще реально?

Если честно, какое-то время мне казалось, что нет: очень долго. Приходя на тренировки, я чувствовала себя полным лузером. Для человека, который ради цели может долго, монотонно делать одно и то же дело, сложно осознавать, что здесь и сейчас, в этой конкретной группе людей ты — последний по успехам в освоении навыка! Дозанималась я до того, что спустя полгода регулярных тренировок не всегда могла проплыть без остановки 50 метров. Но в бассейне всегда можно повиснуть на дорожке, а что делать в открытом море через 4 месяца?

Чтобы втянуться в процесс, мне потребовалось всего две попытки. И всего четыре, чтобы встретить тренера, который в меня поверил с первого нашего с ним занятия и сказал, что у меня получится все, что я захочу. Путь к любым целям очень редко бывает прямым. Нужно мыслить гибко и искать варианты, а они, я уверена, всегда есть, если цель по-настоящему ваша, а не навязана обществом, трендами, друзьями.

Моя ситуация не требовала слишком гениальных решений, но очевидно с тренировочным процессом было что-то не то: я чувствовала в себе ресурс, силы и возможности, но не чувствовала, что мои результаты нужны кому-то еще. А я уверена, что любая победа всегда делится как минимум надвое: твои личные вложения в процесс обучения и вовлеченность с верой тренера. Когда я нашла такого человека, у меня стало все получаться и через два месяца тренировок 3 км не казались мне неподъемными за один заход.

Босфор: «Страх и ужас, когда поняла, что финиш остался далеко позади»

— Накануне заплыва атлетов, как нас назвали на бейджах, на корабле провезли по маршруту и показали главные ориентиры по дистанции: башня справа, турецкий флаг справа, остров Галатасарай, Военная академия, свисающие линии электропередач, зону финиша, которая обозначена малюсеньким по сравнению с масштабами Босфора, желтым шариком, – говорит Оксана. – Я тогда подумала: как круто, завтра ради нас, ради меня выгонят из огромного Босфора корабли!

На старте пловцы попадают в попутное течение, без него проплыть 6,5 километра максимум за 2 часа было бы нереально. Важно вовремя свернуть к финишу. Но одно дело было смотреть на ориентиры с палубы корабля, а совсем другое — из воды.

Со мной случился весь страшный сон, который может случиться с пловцом на заплыве через Босфор.

— Говорят, что Босфор — это нетяжелый заплыв для новичков в плавании. Но не стоит недооценивать силу природы и уповать на свою удачливость, — уверена наша героиня. — Со мной случился весь страшный сон, который может случиться с пловцом на заплыве через Босфор. В воде сложно оценить расстояние до ориентиров, потому что ширина Босфора от 700 до 3700 метров. И когда тебя наставляют, что надо плыть посередине пролива, то 300-500 метров влево-вправо прикинуть сложно, тем более, когда у тебя зрение не очень хорошее. Короче, я не сориентировалась, остров, от которого нужно было брать курс по диагонали к финишу, у меня слился с берегом, мне казалось, что сворачивать все еще рано, ведь я чувствую, что времени с момента прыжка в воду прошло еще мало! А спросить-то не у кого (улыбается). Минут через десять после старта 2500 пловцов растворяются в Босфоре и ты остаешься один! В лучшем случае один человек мимо проплывет за 15-20 минут.

Поворачиваю я голову и вижу – о, академия, на которой так тщательно фокусировали наше внимание, ведь прямо на противоположной стороне — финиш! Капитан экскурсионного корабля накануне сказал, что течение «сильное», но я не могла поверить, что настолько, что всю дистанцию я проплыла по ощущениям минут за 40-50!

Пока я сопоставляла факты в своей голове, «сильное» течение на месте не стояло и уносило меня вперед! А финиш оставался позади! Без того маленький желтый шарик мгновенно становился еще меньше, чем вгонял меня в панику! Конечно, организатор не раз рассказывала, как нужно действовать в такой ситуации: развернуться строго на 90 градусов, чтобы добраться до берега, у которого встречное течение из Мраморного моря, куда впадает Босфор на месте финиша, снова станет для вас попутным. Но паника, жуткие волны, которые накрывали с головой и желание выгребсти по диагонали к финишу… привели к тому, что меня уносило все дальше от заветного шарика!

В итоге к Оксане подплыли спасатели. На английском они предложили ей закончить заплыв и забрать девушку в лодку и доставить к берегу: мол, все с вами уже понятно!

— Не знаю, чем я руководствовалась, когда сказала им I will swim («Я поплыву»), потому что на тот момент в реальность этой задумки я уже не верила, – продолжает рассказ Оксана. – Спасатели явно подумали – крэйзи, но махнули рукой: наверняка из-за того, что до окончания заплыва еще было действительно много времени. Сейчас даже не объясню, какими усилиями я догребла к берегу, где меня подхватило противоположное течение, которое и помогало плыть обратно в сторону финиша.

Поверить в такое природное явление, как два встречных течения, в которое угодила именно ты, было сложно.

Оксана плыла и боялась голову повернуть, посмотреть, меняется ли картинка, потому что поверить в такое природное явление, как два встречных течения, в которое угодила именно ты, было сложно. Когда поняла, что картинка берега все ж меняется, на душе стало легче.

— Но спасатели еще какое-то время плыли за мной, они меня страшно бесили, потому что явно ждали, что я сдамся и сойду с дистанции. Но я не за тем сюда приехала. И вот уже заветный пирс, вижу финиш (я же к нему приплыла совсем не с той стороны как все нормальные люди!), а меня от этого финиша сносит течением. До заветной лестницы метр, плыву, а меня относит на полтора назад! И этот шарик уже во весь свой размер, кажется — протяни руку и дотронешься, но нет! Опять дикий ужас, злость, и сил уже нет. Из каких-то самых последних я подныриваю под волну и хватаюсь руками за ступеньки лестницы под водой. Вышла на берег, стоять не могу. И одна мысль: закончились эти 2 часа или же я успела. На табло практически моментально всплывает мое имя и результат — 1 час 34 минуты 48 секунд. Успела.

— Оксана, а как они с такой точностью определяют время?

— Все пловцы на ноги надевают браслеты с чипами. Этот чип срабатывает на специальном покрытии понтона при старте и точно также при финише. Нам подсказали, что этот браслет лучше скрепить нитками, чтобы не слетел с ноги. А еще при старте, когда прыгаешь в воду надо держать очки, чтобы не слетели, такое тоже регулярно случается, в противном случае придется плыть всю дистанцию без очков. Кстати, если у пловца уже нет сил и он хочет закончить свое соревнование с течением, он просто снимает шапочку, поднимает руку с ней и к нему подплывают спасатели.

Я не слышала ни одной истории от пловцов, чтобы кто-то оказывался настолько далеко в Мраморном море, как это получилось со мной. Там, правда, и тяжело, и страшно, и себя жалко: ты такая маленькая, а вода — такая огромная, ну как с ней можно тягаться?! Мое время на дистанции далеко не лучшее: победитель этого года приплыл за 38 минут, но, несмотря на мое отставание от него на час, могу собою гордиться, что не сдалась, доплыла. Я и сейчас не верю, что смогла это сделать. А ведь я видела людей, которые сдавались буквально за 20 метров до финиша. Вообще Босфор — это 50% удачи и везения и 50% твоих навыков. И вообще я с Босфором, когда все очень плохо для меня складывалось, решила договориться…

— Расскажи, какими словами?

— Босфор, ты сильнее меня, я это хорошо понимаю. Я просто маленькая девочка и с твоей силой равняться не могу и не буду. Я уже все-все поняла о твоей мощи, течениях и волнах, спасибо, мне достаточно, дай только доплыть, встать на ноги и почувствовать землю.

После финиша: «Вечером меня хватило на бокал вина»

– Когда я вышла на берег, то там уже было очень много людей. Меня трясло, сил не было от слова совсем. Ко мне подошла командный тренер, она явно не думала увидеть меня в числе доплывших, и я просто разрыдалась у нее на плече, – продолжает рассказ Оксана. – А вечером мы всей нашей белорусской командой пошли отмечать победу над Босфором. Сил у меня хватило только на бокал вина. Обратно до гостиницы шли пешком 6 километров. Последний километр, кажется, я просто ползла.

Кстати, медали с Босфора Оксана, как и другие белорусы, не привезла: их надо было покупать самостоятельно, так как стартовый пакет, стоимость которого в этом году составила 300 евро, такую роскошь не предусматривал.

Но на этом проверка физических сил не закончилась. Через 6 дней после того заплыва девушка решила принять участие в заплыве на Минском море.

— Это были честные 3 километра. Мало того, что никакой помощи в виде попутного течения, так еще погода — туман, мелкий противный дождь сверху, вода зеленая и мутная. В Минском море можно было рассчитывать только на свой навык и на морально-волевые усилия. Если честно, то как ни одна тренировка не дается мне легко, где бы она ни проходила, так и заплыв дался непросто. Но тут надо было уже договариваться с самой собой — один буй (500 метров), второй буй (1 километр) и так далее — еще немного, еще чуть-чуть. Минские 3 километра я проплыла быстрее, чем дистанцию Босфора, а тот, кто плавал, тот знает, что это что-то из разряда фантастики. Результаты с попутным течением и в тепле обычно гораздо лучше!

— А куда дальше поплывешь? Ведь поплывешь?

— В мире много интересной воды (улыбается). Плыть в море и плыть в пресной воде – это абсолютно разные ощущения и разные усилия. На Босфор я больше не хочу. Но 23 июля 2022 года я собираюсь переплыть Волгу (пять километров!) в Нижнем Новгороде, уже зарегистрировалась на этот заплыв. А еще на через год у меня в планах Арктика, заплыв в холодном Баренцевом море. Хочу проплыть и получить майку с надписью «Я заплыла за край земли». Чем хороши заплывы в открытой воде? Тем, что ты можешь с конкретной целью попасть в прямом смысле слова на край земли! Сложно представить ситуацию, в которой бы я в здравом уме, сидя на мягком диване в квартире в Минске, решила вдруг ни с того ни с сего посетить Мурманск, например. Или тот же Нижний Новгород — в отпуск скорее отправилась бы под египетские пальмы!

Хочу проплыть и получить майку с надписью «Я заплыла за край земли».

Вообще, желание переплыть Босфор или покорить Эльбрус, например, не появляется просто так: это значит, что внутри очень много ресурса, энергии, которые человеку нужно куда-то направить, иначе он сгорит! Кто-то, кстати, на таком подъеме сил становится алкоголиком или наркоманом, не найдя им применения, кто-то запускает ракеты в космос или сам их создает, кто-то бросается в освоение совершенно новых навыков без оглядки на возраст и нулевую точку старта.

После Босфора я поняла, что в жизни действительно возможно все: можно стать кем угодно, заработать любые деньги, поменять профессию в 40 лет. Главное поставить перед собой цель и планомерно, дисциплинированно к ней идти. Возможности всегда есть — нужно лишь крутить головой, чтобы их видеть, цепляться и пробовать. У меня три высших образования, я выиграла много интеллектуальных конкурсов, я знаю, как разогнать мозг, но долгое время думала, что все эти мои достижения ничтожны, когда речь идет про тело. Но не тут-то было!

— Какие уроки тебе этот последний год преподнес?

— Люди вокруг меня поменялись почти на 100%. Когда я начала двигаться определенным курсом, тренироваться, многие друзья отвалились, наверное, потому, что у нас перестал совпадать образ жизни, а не потому что я стала такая вся правильно-спортивная. У меня появились новые ориентиры, к которым я настойчиво шла, а кому-то это не нравилось. Впрочем, обычная ситуация, ничего удивительного в ней нет. Как и тот факт, что поздравления с очередной победой над собой и поддержка в социальных сетях сыпались от незнакомых, даже чужих людей, а некоторые вроде бы близкие просто промолчали. Получается, что испытание радостью пройти сложнее, чем горем.

Пользуясь случаем, передаю большой привет и слова благодарности моему нынешнему тренеру Дмитрию Коптуру, который когда-то доплавался до Олимпийских игр и, уверена, знает все о настойчивости и силе воли. Именно он поверил в то, что я смогу переплыть не только Босфор, и где-то сломал мои установки о взаимосвязи интеллекта и физических возможностей человека, сказав: “В плавании надо думать головой, Оксана!” А это у меня получается весьма неплохо: правильным курсом идем, тренер!

КСТАТИ

Зарегистрироваться на Босфор — то еще квест

Межконтинентальный заплыв через Босфор, пожалуй, самый желанный старт среди пловцов-любителей. Ежегодно зарегистрироваться на заплыв стремятся тысячи людей из разных стран. Говорят, что для каждой страны установлены квоты на количество участников. В первом заплыве в 1989 году приняли участие 68 пловцов, сейчас ежегодно выходят на старт более 2 тысяч.

Удовольствие это не из дешевых, так еще и зарегистрироваться в последние годы был тот еще квест. Сайт вис, деньги с карточки не списывались и многие желающие (а на иностранцев приходится 1,5 тыс. слотов) оставались за бортом. Обычно регистрация проходит ночью с 3 на 4 января. Нынче сроки сдвинулись почти на месяц. В 2021-м для белорусов, в частности, регистрация прошла спокойнее.

— В нашей белорусской команде, которая штурмовала Босфор, было более 40 человек и все они зарегистрировались без проблем, — рассказала Оксана Ванчук. — В тоже время украинцы рассказывали, что у них слоты раскупили через 15 минут после начала регистрации и многие просто не смогли попасть на заплыв.

ЦЕНА ВОПРОСА:

Слот на участие в заплыве – 300 евро. Оформление медицинской справки — примерно 150 рублей. Перелет – примерно 300 евро. Проживание, питание – примерно 300 евро. Тренировки в течение года — от 240 рублей в месяц за 8 тренировок в месяц. Гидрокостюм для тренировок в открытой воде — от 750 рублей. Экипировка – вы можете плыть в любом своем купальнике, шапочку выдают в стартовом пакете.

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