Большой театр снова сотрясает некрасивый конфликт. Но, по правде говоря, уже ничему не удивляешься, когда узнаешь о новых скандалах в труппе. Престиж театра сильно потрепали увольнения артистов, в том числе лучших, знаменитых. Да, те, кто сегодня у власти, резко и жестко взялись за искусство. Не ради искусства. Просто чистят ряды, оставляя лишь верноподданных и молчаливых.

Но новый конфликт я назвала бы морально-нравственным. К политике он имеет отношение опосредованное – как пример наплевательского отношения к людям в принципе. Официально назначенного на новую постановку оперы Сен-Санса «Самсон и Далила» талантливого дирижера Дмитрия МАТВИЕНКО вдруг снимают со спектакля. Причем сам маэстро сейчас находится на гастролях в Европе и узнает об этом решении, что называется, окольными путями.

Возможно, его ввели в заблуждение? Вроде бы официальный документ еще не подписан… Но откровенное неудовольствие плотным гастрольным графиком маэстро уже высказано на высоком административном уровне Большого театра. И устно все точки над «i» расставлены. Новой постановки ему не видать.

Дирижер испытывает сильнейший шок: его лишают работы, в которую он уже достаточно глубоко погрузился. Чем он провинился? Шесть месяцев партитура лежит на его рабочем столе, уже разработана концепция постановки, продуманы нюансы (ведь новый спектакль начинается задолго до того, как певцы соберутся на сцене). Кстати, за личные деньги куплен для театра нотный материал оперы – это дорогое приобретение, а за него (за определенную часть) теперь отказываются платить, хотя ранее обещали… Как назвать такое отношение к очень хорошему дирижеру?

Надо сказать, что параллельно с работой в Большом Дмитрий Матвиенко делает блестящую личную исполнительскую карьеру. Он часто и с успехом, как я говорила, гастролирует за рубежом. Он известен, его приглашают. А три месяца назад Д.Матвиенко победил на очень престижном международном конкурсе молодых дирижеров имени Николая Малько в Дании. Это открыло перед ним двери лучших европейских концертных залов, широкие перспективы для творчества. Не преувеличу, если скажу, что молодой маэстро прославился. Журналисты не прошли мимо этого события, и всякий раз на вопрос, уедет ли теперь он, молодой и знаменитый, из Беларуси, Матвиенко отвечал твердым «нет». Он хочет работать в белорусском Большом.

А белорусский Большой смотрит на него с высокомерным прищуром. Ты дирижируешь в Италии? Тебя ждут в Монте-Карло и Мюнхене? Ну, тогда в родном Минске ты просто постоишь в очереди к пюпитру. Может быть, дадут к Новому году детский «Терем-Теремок».

Что и говорить, недальновидная политика у нового директора Большого театра Вячеслава Гарбузова – не беречь лучшие молодые кадры. Как помнится, на столичный театральный олимп В.Гарбузова вознесла политическая конъюнктура, именно благодаря ей он, человек из провинции, поставлен во главе огромного прославленного коллектива. Но самостоятелен ли директор в своих решениях? Компетентен ли? Любит ли вообще музыкантов? Понимает ли их бесконечно трудную судьбу? Я вот сомневаюсь… В общем, Матвиенко грубо задвинули. И маэстро обиделся. Заявил о своем увольнении из Большого театра, написав в социальных сетях: «Считаю эти поступки в высшей степени подлыми и не вижу возможности дальнейшего пребывания в этом театре».

Примерно два десятилетия назад точно так же в Большом театре избавлялись от Александра Михайловича Анисимова. Причем он в то время занимал позицию главного дирижера оркестра, то есть был фигурой весомой. Но – ездил на гастроли. Но – успешно работал за рубежом. Получал там премии и аплодисменты. И – выжили дирижера! Не посчитались с талантом и известностью.

Конечно, такая масштабная творческая персона, как народный артист А.М.Анисимов, с музыкального горизонта страны не пропал, много лет маэстро руководит Государственным академическим симфоническим оркестром Беларуси. Публика его обожает. Более того, пришло время – и Анисимова снова пригласили работать в Большой. Так что можно предполагать, что карьера дирижера Дмитрия Матвиенко на этом печальном эпизоде не споткнется, а, напротив, будет и дальше идти только в гору. Он молодой, талантливый, феерично яркий, перспективный, он еще обязательно вернется в Большой театр Беларуси. Мы верим в вас, маэстро!

Публикация – из № 70 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

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