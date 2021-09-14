Экс-глава Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков назначен сенатором, сообщил телеграм-канал “Пул первого” во вторник.
“Дмитрий Басков назначен сенатором”, – говорится в сообщении.
Несколькими днями ранее Басков оставил пост главы ФХБ.
Произошло это после того, как Международная федерация (ИИХФ) объявила о пятилетней дисквалификации руководителя белорусского хоккея. Такое решение принял независимый дисциплинарный совет ИИХФ после десяти месяцев расследования. Эксперты пришли к выводу, что Басков нарушил Кодекс поведения ИИХФ.
Там посчитали, что получены достаточные доказательства того, что Басков пытался напрямую влиять на других, чтобы поддержать действующую белорусскую власть, дискриминировал белорусских спортсменов из-за их политических убеждений, нарушая Кодекс ИИХФ, злоупотреблял своим положением, чтобы поддержать Александра Лукашенко, нарушив положение Олимпийской хартии.
ИИХФ расследовала предполагаемую причастность Баскова к инциденту, который привел к смерти Романа Бондаренко.
Независимая фирма, которой поручили провести анализ собранной информации, пришла к выводу, что, хотя нельзя исключать присутствие Баскова на мероприятии, нет доказательств его активного участия в нападении на Бондаренко.
Поделиться ссылкой:
Добавляйте издание «Народная Воля» в избранное на Яндекс-Новости!