Экс-глава Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков назначен сенатором, сообщил телеграм-канал “Пул первого” во вторник.

“Дмитрий Басков назначен сенатором”, – говорится в сообщении.

Несколькими днями ранее Басков оставил пост главы ФХБ.

Произошло это после того, как Международная федерация (ИИХФ) объявила о пятилетней дисквалификации руководителя белорусского хоккея. Такое решение принял независимый дисциплинарный совет ИИХФ после десяти месяцев расследования. Эксперты пришли к выводу, что Басков нарушил Кодекс поведения ИИХФ.

Там посчитали, что получены достаточные доказательства того, что Басков пытался напрямую влиять на других, чтобы поддержать действующую белорусскую власть, дискриминировал белорусских спортсменов из-за их политических убеждений, нарушая Кодекс ИИХФ, злоупотреблял своим положением, чтобы поддержать Александра Лукашенко, нарушив положение Олимпийской хартии.

ИИХФ расследовала предполагаемую причастность Баскова к инциденту, который привел к смерти Романа Бондаренко.

Независимая фирма, которой поручили провести анализ собранной информации, пришла к выводу, что, хотя нельзя исключать присутствие Баскова на мероприятии, нет доказательств его активного участия в нападении на Бондаренко.

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