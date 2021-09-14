«Беларусбанк» намерен разместить два выпуска облигаций на общую сумму 600 млн рублей.

Информация об этом размещена на Едином портале финансового рынка.

Размер 243-го выпуска составит 100 млн рублей. Срок обращения облигаций — 10 лет. Они должны быть погашены 13 сентября 2031 года. Доход по облигациям установлен в размере 0,1% годовых. Доход будет выплачиваться раз в три месяца.

Размер 242-го выпуска установлен в размере 500 млн рублей. Срок обращения выпуска установлен в 10 лет. Ставка по 242 выпуску установлена только на первый процентный период и приравнена к ставке Нацбанка, увеличенной на 3,5 п.п. На данный момент это 12,75% годовых. Информацию о ставке на второй и последующий процентные периоды банк будет называть раз в полгода. Доход будет выплачиваться раз в полгода.

Напомним, «Беларусбанк» вместе с «Белинвестбанком» и «Белагропромбанком» попали под санкции ЕС, которые закрыли им доступ к долгосрочными кредитам, предоставляемым на европейском рынке.

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