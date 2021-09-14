Известный в прошлом бизнесмен Александр Кнырович уехал из страны.

Он совсем недавно вышел из колонии.

Напомним, что Александра Кныровича задержали в 2017 году, ему предъявили обвинения в даче взятки и уклонении от уплаты налогов. По официальным сообщениям, с 2014 года представители ООО «СарматТермо-Инжиниринг», которое принадлежало Кныровичу, путем сговора и подкупа руководителей и должностных лиц предприятий ЖКХ и организаций энергетики обеспечивали проведение «заказных» биржевых торгов для реализации дорогостоящей продукции — предварительно термоизолированных труб.

В июле 2018 года ему был вынесен приговор: шесть лет колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

Почему Александр Кнырович больше не может оставаться в Беларуси?

Вот как он объяснил свою эмиграцию на своей странице в Фейсбуке.

«Итак, я – уехал…

Нет и не может быть никакой более важной ценности в жизни человека, чем СВОБОДА. Свобода думать, говорить, делать.

Не оглядываясь …

И это ежедневное ощущение важнее денег, здоровья, секса и социального статуса.

Один мой знакомый, белорусский предприниматель, на днях сказал мне: «я живу засунув чувство собственного достоинства себе в …». Я так не смогу.

Я просто не смогу себя уговорить.

Поэтому — я уехал.

Очень надеюсь, что не навсегда…

Все таки я очень люблю свой город и горжусь подавляющим большинством людей его окружающих.

Держитесь, дорогие мои герои!»

Свой пост Александр сопроводил коротким видео с трогательными словами из песни.

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