Известный в прошлом бизнесмен Александр Кнырович уехал из страны.
Он совсем недавно вышел из колонии.
Напомним, что Александра Кныровича задержали в 2017 году, ему предъявили обвинения в даче взятки и уклонении от уплаты налогов. По официальным сообщениям, с 2014 года представители ООО «СарматТермо-Инжиниринг», которое принадлежало Кныровичу, путем сговора и подкупа руководителей и должностных лиц предприятий ЖКХ и организаций энергетики обеспечивали проведение «заказных» биржевых торгов для реализации дорогостоящей продукции — предварительно термоизолированных труб.
В июле 2018 года ему был вынесен приговор: шесть лет колонии усиленного режима с конфискацией имущества.
Почему Александр Кнырович больше не может оставаться в Беларуси?
Вот как он объяснил свою эмиграцию на своей странице в Фейсбуке.
«Итак, я – уехал…
Нет и не может быть никакой более важной ценности в жизни человека, чем СВОБОДА. Свобода думать, говорить, делать.
Не оглядываясь …
И это ежедневное ощущение важнее денег, здоровья, секса и социального статуса.
Один мой знакомый, белорусский предприниматель, на днях сказал мне: «я живу засунув чувство собственного достоинства себе в …». Я так не смогу.
Я просто не смогу себя уговорить.
Поэтому — я уехал.
Очень надеюсь, что не навсегда…
Все таки я очень люблю свой город и горжусь подавляющим большинством людей его окружающих.
Держитесь, дорогие мои герои!»
Свой пост Александр сопроводил коротким видео с трогательными словами из песни.
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